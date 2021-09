Wyjątkowe spotkanie Lewandowskiego! Spełnił marzenie 8-latka z AMP Futbolu [WIDEO]

Robert Lewandowski pełni rolę ambasadora w ampfutbolowych mistrzostwach Europy, których start zaplanowano na niedzielę 12 września w Krakowie. Pierwotnie impreza miała się odbyć w 2020 roku, ale pandemia koronawirusa sprawiła, że trzeba było ją odłożyć w czasie.

Lewandowski spotkał się z reprezentantami AMP Futbolu. I uszczęśliwił 8-letniego Kacpra

Robert Lewandowski spotkał się z reprezentacją Polski oraz najmłodszym Polakiem, który bierze udział w rozgrywkach w ramach projektu junior AMP Futbol - 8-letnim Kacprem.

- Widzi się jak gracie w piłkę, to robi wrażenie, nie ma rzeczy niemożliwych. Patrzysz nagle, jak wy gracie, biegacie, ta walka, ten dźwięk kul uderzających. I jak szybko to wszystko - powiedział na filmie udostępnionym na Twitterze przez portal "Łączy Nas Piłka" Robert Lewandowski, który był zachwycony zawodnikami AMP Futbolu.

W pewnym momencie Lewandowski skierował do 8-latka pytanie: - Będziesz zawsze grał w piłkę? - Do końca życia - odpowiedział Kacper. "To spotkanie mały Kacper zapamięta na długo!" - możemy przeczytać we wpisie przy filmie.

AMP Futbol jest odmianą piłki nożnej, w której biorą udział zawodnicy o jednostronnej amputacji kończyny dolnej, jeśli chodzi o graczy z pola, natomiast w przypadku bramkarza kończyny górnej.

Polska na ME w AMP Futbolu zagra w grupie A, gdzie jej rywalami będą Ukraina (12 września o godz. 18:00), Izrael (14 września o godz. 18:00) i Hiszpania (15 września o godz. 18:00),