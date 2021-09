Zaskakujące negocjacje transferu piłkarza do Schalke. Kibice postawili weto

Sergi Enrich to 31-letni piłkarz, który od 2015 roku był związanym z hiszpańskim Eibarem. Występujący w La Liga klub nie zdecydował się z nim jednak przedłużyć kontrakt i od lipca 2021 roku napastnik pozostaje bez kontraktu. Wydawało się, że Enrich trafi do Schalke 04, ale weto w tej sprawie postawili kibice.

Schalke odwołało transfer piłkarza z wyrokiem. Weto postawili kibice

W ostatnich dniach pojawiły się pogłoski, że piłkarz może trafić do klubu z 2. Bundesligi. Wywołało to sporo negatywnych komentarzy ze strony kibiców. Wszystko dlatego, że w 2021 roku zawodnik został niedawno skazany na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Wyrok dotyczy sprawy z 2016 roku, kiedy to do sieci trafił film, na którym zawodnik uprawia seks z kobietą. Okazało się, że został on zarejestrowany bez zgody filmowanej kobiety i za to odpowiedział Enrich. Dodatkowo całość została sfilmowana przez Eddy'ego Silvestre'a. Hiszpan nazwał w nim aktualnego piłkarza Realu Mallorca w rasistowski sposób.

O tym, że zrezygnowano z zatrudnienia piłkarza poinformowano za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pod wpisem pochodzącym z oficjalnego konta Schalke 04 czytamy wiele pochlebnych komentarzy kibiców. "Czapki z głów! W porównywalnie trudnej sytuacji, w której szerokość składu jest naprawdę nieoptymalna, wiele klubów beztrosko poświęciłyby własne zasady na rzecz wzmocnienia zespołu", "Dobra decyzja i fajnie, że pewne aspekty, które wykraczają poza grę piłkarską, mogą być w nich uwzględnione" - czytamy.

W sezonie 2020/2021 Sergi Enrich rozegrał 27 meczów w La Liga, w których strzelił trzy gole. W najwyższej klasie rozgrywkowej piłkarz wystąpił w 192 spotkaniach, w których zaliczył 34 trafienia i 25 asysty.