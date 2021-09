Argentyna wygrywa po skandalu z Brazylią. Show Leo Messiego

Reprezentacja Argentyny była zdecydowanym faworytem poniedziałkowego starcia z Boliwią. Obie drużyny spotkały się w Buenos Aires w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Od samego początku meczu zgodnie z planem to gospodarze przeważali i prowadzili grę. Doprowadziło to do objęcia przez nich prowadzenia już w 14. minucie. Piękną akcję przeprowadził Leo Messi, który sam ją wykończył i zdobył swoją pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

W drugiej części spotkania obraz gry się nie zmienił. W dalszym ciągu zdecydowanie przeważali Argentyńczycy i w 64. minucie podwyższyli prowadzenie po raz kolejny za sprawą Messiego. Boliwia nie potrafiła w żaden sposób odpowiedzieć i ciężko było jej przeprowadzić choćby jedną składną akcję. W samej końcówce spotkania Leo Messi skompletował jeszcze hat-tricka i ustalił wynik spotkania na 3:0.

Burza w kadrze Węgier! Selekcjoner grozi odejściem! "Nie zostanie powołany"

Messi pobił rekord Pelego. 79 bramek w reprezentacji

Bramki zdobyte w spotkaniu z Boliwią były dla Leo Messiego trafieniami numer 77; 78 i 79 w narodowych barwach. Dzięki temu Argentyńczyk wyprzedził legendarnego Pelego w klasyfikacji najlepszych strzelców w reprezentacji z Ameryki Południowej. Brazylijczyk ma na swoim koncie 77 goli.

Dziennikarz odsłania kulisy transferu Ronaldo. Man United to plan B

Po wygranej z Boliwią reprezentacja Argentyny umocniła się na pozycji wicelidera tabeli eliminacji mistrzostw świata w Katarze strefy CONMEBOL. Drużynę Luisa Scaloniego wyprzedzają tylko Brazylijczycy, którzy jak do tej pory wygrali wszystkie spotkania.