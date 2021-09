UEFA grozi bojkotem mundialu! "Mam nadzieję, że FIFA się opamięta"

Jak informują media na całym świecie, Arsene Wenger przewodzi rozmowom, które dotyczą organizacji mistrzostw świata co dwa lata. Zamiarem Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) jest doprowadzenie do sytuacji, w której wielkie imprezy z udziałem reprezentacji będą się odbywać każdego roku. W zamian za to skrócona zostałaby lista meczów kwalifikacyjnych, co nie skutkowałoby nadmiernym przeciążeniem harmonogramów meczowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromne zamieszanie wokół Superligi. Gościem Dominika Wardzichowskiego był Grzegorz Kita

FIFA na ten moment ocenia taką ideę przede wszystkim z ekonomicznego punktu widzenia. Mistrzostwa świata są dla światowej federacji najbardziej dochodową ze wszystkich organizowanych imprez, więc nie można się dziwić, że chciałby, aby mundial odbywał się częściej niż dotychczas.

Media: Lewandowski jako plan B dla Realu. "To miałoby sens"

Prezydent UEFA punktuje pomysł mistrzostw co dwa lata. "Powodzenia"

Ten pomysł nie spodobał się szefom UEFA i większości europejskich federacji piłkarskich. Najdobitniej dał o tym do zrozumienia szef europejskiej centrali Aleksander Ceferin, który zagroził bojkotem mistrzostw, jeśli te będą odbywać się co dwa lata. W rozmowie z angielskim "The Times" Ceferin stwierdził, że mundial odbywający się co dwa lata "zabije futbol". Skrytykował także Międzynarodową Federację Piłkarską za upublicznienie swojego planu przed jakimikolwiek rozmowami z UEFA.

- Możemy zadecydować, że nie będziemy grać na tych mistrzostwach. Z tego co wiem, w Ameryce Południowej są tego samego zdania. Powodzenia z takimi mistrzostwami. Myślę, że to się nie wydarzy, ponieważ jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami futbolu – wylicza Ceferin.

- Gra każdego lata w trwającym cały miesiąc turnieju to zabójstwo dla graczy. Co dwa lata będzie następowało zderzenie z mistrzostwami świata kobiet i olimpijskim turniejem. Wartość mundialu polega na tym, że odbywa się on co cztery lata. Czeka się na nie, jak na igrzyska olimpijskie, to jest ogromne wydarzenie. Nie widzę wsparcia dla tego pomysłu ze strony federacji – powiedział Ceferin.

Interaktywny Sport Quiz. Pięć pytań dzieli was od wygranej - podejmiecie wyzwanie?

- Mam nadzieję, że FIFA opamięta się, ponieważ nie widzę właściwego podejścia. Nie rozmawiają z nami, nie przyjeżdżają, nie dzwonią, nie dostałem listu ani nic. Po prostu czytam o wszystkim w mediach – żali się prezydent UEFA.

Ceferin dodał, że UEFA nie ma zamiaru organizować mistrzostw Europy częściej, niż co cztery lata. Twierdzi, że wcale nie spowodowałoby to podwojenia dochodów z imprezy, a ta straciłaby na wartości. – Może to być dobre finansowo, ale problem polega na tym, że zabijalibyśmy futbol. Zabilibyśmy piłkarzy. Nie sądzę, aby kluby puszczały graczy, a to by nas całkowicie podzieliło. Nie wiem, czy ci ludzie wiedzą, z czym mają do czynienia – powiedział Ceferin przypominając, że już teraz niektóre kluby nie chcą puszczać swoich piłkarzy na zgrupowania reprezentacji, chociażby z powodu zasad kwarantanny.

– Rozmawiałem ze Zvonimirem Bobanem (byłym reprezentantem Chorwacji – red.) i powiedział mi, że po Euro i mundialu piłkarze nie są w pełni zdrowi do listopada. To wyobraźcie sobie, że tak jest co roku – argumentuje Ceferin.

Chwile grozy reprezentacji Niemiec po meczu z Islandią. Samolot nagle zaczął się zniżać

Najbliższe mistrzostwa świata odbędą się w 2022 roku w Katarze. Odbędą się one wyjątkowo na jesieni ze względu na wysokie temperatury panujące w tym kraju latem. Natomiast mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w 2024 roku.