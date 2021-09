Media: Lewandowski jako plan B dla Realu. "To miałoby sens"

Okienko transferowe w Europie zamknęło się, ale media nadal spekulują o możliwych transferach w przyszłości. Jak pisze hiszpański "AS", Florentino Perez chce ponownie zbudować w Madrycie wielką drużynę, która regularnie zdobywałaby najważniejsze trofea. Priorytetem Realu jest oczywiście Kylian Mbappe, którego nie udało się ściągnąć do Hiszpanii w tym oknie transferowym, ale Francuz najprawdopodobniej trafi do Realu za rok. A co z pozostałymi transferami?

Na ten temat dyskutowali Christian Vieri i Antonio Cassano na kanale "Bobo TV" na Twitchu. Według Vieriego kolejnym celem Realu jest napastnik. Włoch twierdzi nawet, że według niektórych źródeł transfer jest przesądzony. "Powiedziano mi, że Haaland na 100 procent idzie do Madrytu. Tak słyszałem, ale nie wiem, czy to prawda" – powiedział Vieri.

Lewandowski może trafić do Realu. Wszystko zależy od Haalanda

Jak piszą hiszpańscy dziennikarze, prowadzenie Haalanda nie będzie jednak łatwe, bo o Norwega zabiega wiele klubów. Niewykluczone, że po napastnika Borussii Dortmund zgłosi się PSG, które będzie chciało zastąpić Kyliana Mbappe po tym, jak ten odejdzie do Realu. Hiszpański klub może mieć więc problem z przebiciem finansowej oferty paryżan.

W takim przypadku Real ma już plan B, a jest nim Robert Lewandowski. "Powiedziano mi, że Bayern chce Haalanda. A także to, że Real planuje wziąć Lewandowskiego na kilka lat. Jak dla mnie ma to sens" – powiedział Vieri. Problemy w tym, że Bayern nie będzie skłonny sprzedać swojej największej gwiazdy. Kilka dni temu Karl-Heinz Rummenigge, były szef Bayernu stwierdził, że Haaland "będzie grał za granicą". Bayern może mieć więc problem ze znalezieniem zastępstwa za Lewandowskiego.

Jak informuje "AS" Real ma na swojej liście życzeń cztery wielkie nazwiska. Oprócz Mbappe, Haalanda i Lewandowskiego Real chciałby pozyskać Paula Pogbę z Manchesteru United. W czerwcu 2022 roku Francuzowi kończy się kontrakt i jeśli go nie przedłuży, to będzie wolnym zawodnikiem.

