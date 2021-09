FIFA zapowiada rewolucję. "Zbyt wiele bezsensownych meczów"

W Katarze trwają obecnie konsultacje dotyczące tego, jak w przyszłości wyglądać ma piłka reprezentacyjna. Wśród proponowanych rozwiązań znalazł się plan organizowania mistrzostw świata co dwa lata. Na razie nie wiadomo, jakie są plany FIFA, ale prezydent światowej federacji Gianni Infantino powiedział kilka słów, które mogą sugerować zmiany w kalendarzu piłkarskim na szczeblu reprezentacji.

FIFA planuje przeprowadzić rewolucję w piłce reprezentacyjne. "Obecnie jest zbyt wiele bezsensownych meczów

- Myślę, że obecny kalendarz meczów międzynarodowych pokazuje nam, że osiągnęliśmy pewien szklany sufit. Obecny czas zaostrzony przez sytuację z pandemią koronawirusa, pokazuje nam, jak trudno jest dziś graczom podróżować z jednego kraju do drugiego, z jednego kontynentu na drugi. Zawodnicy rozpoczynają sezon klubowy w Europie, żeby go przerwać, zagrać dla reprezentacji, wrócić i później znów grać w kadrze, często na innym kontynencie i w innej strefie czasowej. To nie jest dobre dla zdrowia graczy, nie jest dobre dla rywalizacji - powiedział Infantino.

Prezydent FIFA zapowiedział, że organizacji myśli nad zmianami obecnego formatu. Obecnie jest zbyt wiele bezsensownych meczów międzypaństwowych. Musimy zastanowić się, co można zrobić więcej. Musimy mieć system, który jest prosty i jasny, który każdy rozumie - stwierdził.

Aktualnie szefem ds. rozwoju futbolu jest Arsene Wenger. Były szkoleniowiec Arsenalu stwierdził w rozmowie z francuską gazetą L'Equipe w zeszłym tygodniu, że według nowego rozwiązanie nie będzie więcej meczów międzypaństwowych, a gracze będą mieli zagwarantowane co najmniej 25 dni odpoczynku każdego lata. Zawodnicy spędzaliby również więcej czasu w swoich klubach, ponieważ co roku byłby maksymalnie blok dwóch okresów kwalifikacyjnych.