Piłkarz Juventusu został wyrzucony z reprezentacji. "To nie do naprawienia"

Weston McKennie przebywał na zgrupowaniu reprezentacji Stanów Zjednoczonych w związku z meczami eliminacyjnymi do mistrzostw świata w Katarze. Amerykanie nie rozpoczęli najlepiej tych eliminacji - w dwóch meczach zanotowali dwa remisy: z Salwadorem (0:0) i Kanadą (1:1). W drugim ze spotkań nie mogli liczyć na obecność piłkarza Juventusu.

Jak się okazało, McKennie został wyrzucony ze zgrupowania kadry amerykańskiej przed meczem z Kanadą. Piłkarz Juventusu dwukrotnie złamał protokół związany z pandemią koronawirusa. Jak podkreślił Landon Donovan, przez wielu uznany za najlepszego piłkarza w historii Stanów Zjednoczonych, jego relacje z resztą drużyny "są właściwie nie do naprawienia".

Donovan: To jest właściwie nie do naprawienia

- To jest właściwie nie do naprawienia. Ma wiele pracy ze swoimi kolegami z drużyny, aby upewnić ich, ze nigdy więcej nic zrobi czegoś takiego, ponieważ stracił zaufanie do swoich kolegów z zespołu - powiedział Donovan, będący gościem podcastu "Futbol z Grantem Wahlem".

- Jestem wtajemniczony w to, co się stało, ale nie zamierzam tego ogłaszać publicznie - dodał Donovan. - Powiem jedynie, że jestem niesamowicie rozczarowany Westonem. Rozumiem, że podczas długiego sezonu klubowego w Juventusie, siedzisz w domu całymi miesiącami i bardzo chcesz mieć ludzi wokół siebie. Czy to była najmądrzejsza rzecz do zrobienia? Nie, ale rozumiem go - zakończył.

Donovan już nie pierwszy raz złamał protokół

Jak donoszą amerykańskie media, McKennie miał dwukrotnie złamać protokół. Najpierw miał spędzić noc poza bańką zespołu, a kolejną noc spędził co prawda w swoim pokoju, ale w towarzystwie osoby spoza bańki w hotelu. W ten sposób miał narazić cały zespół na potencjalne zakażenie koronawirusem.

To zresztą nie pierwszy raz, kiedy McKennie naruszył protokół. W kwietniu tego roku Juventus wycofał go z kadry meczowej przed meczem Serie A przeciwko Torino.