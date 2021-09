FIFA i UEFA mogą pójść na wojnę. Nadchodzą gigantyczne zmiany w futbolu

Po zakończeniu pracy w Arsenalu Francuz rozpoczął pracę w FIFA, zajmując stanowisko szefa ds. globalnego rozwoju piłki nożnej. Jednym z pomysłów organizacji jest zmiana koncepcji w zakresie mistrzostw świata, które obecnie odbywają się co cztery lata. Docelowo miałyby one być rozgrywane co 24 miesiące.

FIFA chce częściej organizować mundial

Zamiarem Arsene'a Wengera jest doprowadzenie do sytuacji, w której wielkie imprezy z udziałem reprezentacji będą się odbywać każdego roku. W zamian za to skrócona zostałaby lista meczów kwalifikacyjnych, co nie skutkowałoby nadmiernym przeciążeniem harmonogramów meczowych.

FIFA na ten moment ocenia taką ideę przede wszystkim z ekonomicznego punktu widzenia. Mistrzostwa świata są dla światowej federacji najbardziej dochodową ze wszystkich organizowanych imprez, więc nie można się dziwić, że chciałby, aby mundial odbywał się częściej niż dotychczas.

Wenger odpowiada na zarzuty UEFY

Brytyjska stacja SkySports przekazała, że UEFA nie wyraziła zadowolenia z tego pomysłu. To samo dotyczy większości europejskich federacji piłkarskich. Rozgrywanie mistrzostw świata co dwa lata oznaczałoby znacznie mniej odpoczynku dla piłkarzy. Odpowiedzieć na to próbował Wenger, który zapowiedział, że piłkarze mieliby co najmniej 25 dni wolnego każdego lata. Co więcej, piłkarze spędzaliby więcej czasu w swoich klubach, a to za sprawą mniejszej liczby meczów kwalifikacyjnych i zgrupowań reprezentacji.

FIFA nie posiada takiego "produktu" jak UEFA w postaci Ligi Mistrzów, która przy okazji każdej kolejnej edycji dostarcza europejskiej federacji olbrzymie przychody. Z tego powodu rozmowy na temat organizacji od 2028 roku mundialu co dwa lata są coraz poważniejsze.