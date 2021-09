Alarm w reprezentacji Argentyny po skandalu w el. MŚ! Brazylijczycy mieli rację?

Gdyby okazało się teraz, że Emiliano Martinez, Emiliano Buendia (obaj Aston Villa), Cristian Romero czy Gio Lo Celso (Tottenham Hotspur) są zakażeni koronawirusem, to zapewne w wielu kręgach zrobiłoby się nerwowo. Wszystko przez sytuację sprzed kilku dni. Anvisa (Narodowa Agencja Nadzoru Zdrowotnego) chciała deportować tych czterech reprezentantów Argentyny, którzy zagrali w ostatnim meczu z Brazylią. Wszystko przez to, że cała czwórka zadeklarowała, że nie grała w żadnym z czterech krajów objętych ograniczeniami w ciągu ostatnich 14 dni. Jednak nieoficjalne wiadomości, jakie dotarły do Anvisy sugerują, że są to rzekomo fałszywe oświadczenia składane przez podróżnych. FIFA wszczęła w tej sprawie postępowanie.

Argentyńczycy mają problem z koronawirusem. "To członek sztabu"

Według doniesień "Television Publica" jeden z członków reprezentacji Argentyny wykazywał symptomy zakażenia, a po przejściu testu wynik był pozytywny. Lokalne media bardzo szybko podjęły temat, jednak jak się później okazało, wynik tego testu nie należał do żadnego z zawodników. Sytuację wytłumaczył argentyński związek.

- Wszyscy członkowie reprezentacji Argentyny mieli negatywne wyniki testów na koronawirusa. Wyjątkiem był jeden członek sztabu, który wykazał wynik pozytywny. Został on skierowany na pełną kwarantannę, tak jak inne osoby, z którymi miał bliski kontakt - czytamy na oficjalnej stronie piłkarskiej kadry Argentyny.

Sprawą przerwania meczu Brazylia - Argentyna w eliminacjach MŚ 2022 zajęła się FIFA. Według mediów federacja wszczęła postępowanie dyscyplinarne przeciwko Brazylii dając jej władzom sześć dni na przedstawienie swojej obrony. "Celem jest więc przyspieszenie tego procesu, a wszystkie drogi prowadzą do wygrania meczu przez Argentynę" - napisał dziennikarz Cesar Luis Merlo. Podobnie wygląda sytuacja względem Argentyny, "nie zmienia to jednak informacji: wszystkie drogi prowadzą do wygrania meczu przez Argentynę" - czytamy na Twitterze.

Zgodnie z doniesieniami sprawa powinna więc zostać rozwiązana w przeciągu najbliższego tygodnia. Po wkroczeniu brazylijskich władz na boisko, piłkarze Argentyny opuścili murawę i zeszli do szatni. Spotkanie zostało oficjalnie zawieszone