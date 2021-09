Harry Kane w pogoni za Waynem Rooneyem. Z Polską może zrobić kolejny krok

Reprezentacja Anglii jest liderem grupy I w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze. Kadra prowadzona przez Garetha Southgate'a po pięciu meczach ma 15 punktów i ma pięć "oczek" przewagi nad reprezentacją Polski. Biało-czerwoni przegrali 1:2 na Wembley po bramkach Harry'ego Kane'a oraz Harry'ego Maguire'a. Jedyne trafienie dla Polaków zanotował Jakub Moder po asyście Arkadiusza Milika.

Harry Kane zbliża się do rekordu Wayne'a Rooneya. Może zrobić kolejny krok w meczu z Polską

Harry Kane zadebiutował w reprezentacji Anglii 25 marca 2015 roku w meczu z Litwą, wygranym przez Synów Albionu 4:0. Napastnik wszedł na boisko w 71. minucie, a dwie minuty później wykorzystał dośrodkowanie Raheema Sterlinga. Od tego czasu Kane zagrał 63 spotkania w kadrze narodowej i zdobył 40 bramek, co daje mu piąte miejsce w klasyfikacji wszechczasów ex-aequo z Michaelem Owenem.

Najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Anglii jest Wayne Rooney z 53 trafieniami. Przed Kanem znajduje się jeszcze Bobby Charlton (49), Gary Lineker (48) oraz Jimmy Greaves (44). Napastnik Tottenhamu strzelił cztery gole w eliminacjach MŚ w Katarze i liczy na kolejne trafienie w meczu z Polską. Harry Kane zapisał się w historii Anglii podczas Euro 2020, gdzie zrównał się z Garym Linekerem pod względem goli dla Anglii na wielkich turniejach (razem mają po 10).

Dziennikarze "The Sun" zauważają, że jeśli Kane nie strzeli Polsce, to będzie miał jeszcze szanse na to, aby znacznie zbliżyć się do rekordu Rooneya. Anglicy w 2021 roku jeszcze zagrają z Andorą, Węgrami, Albanią oraz San Marino.

Mecz Polska - Anglia odbędzie się w środę 8 września o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.