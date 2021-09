Joan Laporta zapowiada powrót Leo Messiego? "Nie wykluczam"

Choć wydawało się to niemożliwe, Leo Messi odszedł z FC Barcelony. 1 lipca Argentyńczyk formalnie przestał być zawodnikiem klubu z Katalonii po tym, jak jego kontrakt dobiegł końca. Przez długi czas wydawało się jednak, że obie strony dojdą do porozumienia w sprawie nowej umowy i wszystko zostanie wyjaśnione. Tak się jednak nie stało, przez co 33-latek był zmuszony do zmiany otoczenia.

Messi już po debiucie w barwach PSG

"Pomimo osiągnięcia porozumienia pomiędzy FC Barceloną a Leo Messim ws. nowego kontraktu, nie będzie go można sformalizować ze względu na problemy ekonomiczne i strukturalne" - napisał klub w oficjalnym oświadczeniu.

Argentyńczyk jest już po debiucie w nowych barwach. Widok Messiego w innej koszulce stał się dla wielu osób czymś zupełnie niecodziennym. Do tego grona zalicza się między innymi Joan Laporta. - Widziałem debiut Messiego w PSG i dziwnie było widzieć go w innej koszulce, to bardzo bolało moje oczy - mówił prezydent w wywiadzie dla TV3.

Joan Laporta zapowiada powrót Messiego

W trakcie pożegnalnej konferencji Argentyńczyk zapowiedział, że pewnego dnia ponownie pojawi się na Camp Nou. - Jeszcze tutaj wrócimy, ponieważ to jest mój dom. Obiecałem to mojej rodzinie. Wrócimy - zapowiedział. W taki scenariusz wierzy również sam Joan Laporta.

- Jego powrót? Niczego nie wykluczam. Jego koniec w Barcelonie będzie wyglądał inaczej. Mamy dla niego wieczną wdzięczność, on zawsze będzie częścią Barcy - powiedział prezydent klubu z Katalonii.

Dodatkowo Laporta przekazał, że zatrzymanie Leo Messiego nie byłoby możliwe również w sytuacji, gdyby wcześniej z klubu odszedł Antoine Griezmann. Przy tej okazji prezydent postanowił zaatakować władze PSG. - Oni w tym roku złamali wszystkie możliwe zasady finansowego fair play - skomentował.