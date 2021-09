UEFA reaguje na informacje ws. MŚ co dwa lata. Jednoznaczne stanowisko

Już w przyszłym roku odbędą się piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze. Będzie to mundial nietypowy, bo z uwagi na warunki atmosferyczne, został on przeniesiony z lata na późną jesień. Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 21 listopada i potrwają do 18 grudnia.

Zmiana terminu mistrzostw świata wymusi wywrócenie do góry nogami piłkarskiego kalendarza i porządku, jaki znamy. Jeszcze niedawno mówiło się, że zmiana terminu mundialu to tylko jedna z pierwszych rewolucji dotyczących tych rozgrywek.

Ceferin nie chce mundialu co dwa lata

Kolejne zmiany miały też dotknąć liczbę uczestników czy częstotliwość rozgrywania mistrzostw świata. Pierwsi chcieli zwiększenia liczby drużyn, by co za tym idzie zwiększyć liczbę meczów i dochody. Drudzy, jak na przykład Arsene Wenger, proponowali, by mistrzostwa świata rozgrywane były co dwa lata.

Drugi z pomysłów miał ograniczyć liczbę meczów bez stawki. W maju wniosek na ten temat złożyła Arabia Saudyjska, a poparło go aż 166 federacji. Temu pomysłowi sprzeciwił się jednak prezydent UEFA, Aleksander Ceferin. - Klejnot, jakim są mistrzostwa świata, ma wielką wartość z uwagi na własną rzadkość - powiedział Słoweniec.

- Rozgrywanie mundialu co dwa lata obniży jego renomę. Uważamy, że w futbolu jest miejsce na wszystko, ale zarówno kluby jak i reprezentacje, w pełni wypełniają przestrzeń komercyjną. Pomyślmy też o piłkarzach. Oni muszą też mieć czas na regenerację i relaks, a nie tylko na letnie turnieje międzynarodowe - zakończył Ceferin.