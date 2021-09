FIFA wydała oświadczenie ws. skandalu w meczu Brazylia - Argentyna

Mecz Argentyna - Brazylia w ramach eliminacji MŚ w Katarze został przerwany ze względu na naruszenie przepisów dotyczących epidemii koronawirusa. Złamał je Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero oraz Emiliano Buendia. Wyraźnie podirytowany tą sytuacją był Leo Messi. "Jesteśmy tu od trzech dni. Czekano na rozpoczęcie meczu, dlaczego nie powiedziano nam wcześniej, dlaczego nikt nie przyszedł do hotelu? Świat na nas patrzy" - mówił zawodnik PSG.

FIFA ubolewa nad wydarzeniami z meczu Argentyna - Brazylia. "Decyzja w odpowiednim czasie"

FIFA opublikowała oficjalny komunikat, w którym odniosła się do wydarzeń z meczu Argentyny z Brazylią. Największa piłkarska federacja nie ukrywała żalu z powodu interwencji brazylijskiej policji oraz sanepidu. "FIFA ubolewa nad zdarzeniami poprzedzającymi zawieszenie meczu pomiędzy Brazylią a Argentyną, które uniemożliwiły kibicom cieszenie się meczem pomiędzy dwoma najważniejszymi piłkarskimi narodami na świecie. Pierwsze raporty meczowe dotarły do FIFA. Zostaną one przeanalizowane przez odpowiednie organy dyscyplinarne, a decyzja zostanie podjęta w odpowiednim czasie" - czytamy.

Na ten moment nie jest znana nowa data rozegrania spotkania. Prezes Brazylijskiej Federacji Piłki Nożnej Endaldo Rodrigues skrytykował służbę zdrowia za czas interwencji, natomiast argentyńska federacja przekazała informację, że drużyna przebywała w Brazylii od 3 września i przestrzegała wszystkich protokołów oraz przepisów związanych z COVID-19.

Brazylia oraz Argentyna walczą o awans na mistrzostwa świata w Katarze z grupy CONMEBOL. Liderem w tabeli jest kadra prowadzona przez Tite z 21 punktami, a sześć punktów mniej mają Albicelestes. Awans na mundial uzyskają cztery najlepsze zespoły, a drużyna z piątego miejsca będzie walczyć w barażach.