Sprowadzili Francka Ribery'ego, a to nie koniec! Klub Polaka szykuje kolejną sensację

Salernitana jest w tym sezonie beniaminkiem Serie A. Zespół z Kampanii to jeden z głównych kandydatów do spadku. Początek rozgrywek rozpoczął się dla outsidera od remisu 3:3 z Bologną, ale w kolejnym spotkaniu Salernitana przegrała aż 0:4 z AS Romą, a dysproporcja pomiędzy obiema ekipami była bardzo widoczna. W związku z tym władze klubu zdecydowały się wzmocnić ekipę bardzo doświadczonymi zawodnikami.

Beniaminek Serie A planuje ściągnąć byłe gwiazdy. Ribery i David Luiz w jednym zespole z Polakiem?

W poniedziałek pojawiła się informacja, że do klubu trafi Franck Ribery. Francuz przez dwa lata występował we włoskiej Fiorentinie, ale obecnie pozostawał bez klubu. Zawodnik ma przejść w poniedziałek badania medyczne i podpisać z klubem roczny kontrakt.

To jednak nie koniec planowanych zakupów Salernitany. Stacja TV Sportitalia poinformowała, że klub chce również sprowadzić Davida Luiza. W ciągu najbliższych dni planowane jest spotkanie z agentem byłego obrońcy Arsenalu. 34-latek pozostaje bez klubu i wciąż czeka na oferty z Europy. Piłkarzem zainteresowane było Lazio, którego trenerem jest Maurizio Sarri. W przeszłości obaj pracowali w Chelsea.

W zespole z Salerno występuje Paweł Jaroszyński. Polak jest tam na wypożyczeniu z Genoi. W pierwszych dwóch kolejkach rozegrał 166 minut. Lewy obrońca, który w poprzednim sezonie również występował w tym klubie, będzie prawdopodobnie podstawowym zawodnikiem zespołu walczącego o utrzymanie w Serie A.