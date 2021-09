Kosmiczny rekord reprezentacji Włoch. Mistrzowie Europy zadziwiają i nie mają dość

We wrześniu reprezentacja Włoch zremisowała 1:1 z Bułgarią oraz 0:0 ze Szwajcarią. Choć postawa mistrzów Europy w tych meczach rozczarowała, to dzięki nim Squadra Azzurra przeszła do historii światowej piłki. Zespół Manciniego jest niepokonany od 36 spotkań - to najdłuższa taka passa w piłce reprezentacyjnej.

Włochy z kosmicznym rekordem. Są niepokonani od 36 meczów

Po raz ostatni reprezentacja Włoch przegrała 10 października 2018 roku 0:1 w meczu z Portugalią w Lidze Narodów. Co ciekawe, kilka dni wcześniej Włosi zremisowali 1:1 w meczu z Polską, w którym debiutował Jerzy Brzęczek. Od tego czasu Squadra Azzurra wygrała 29 meczów i zremisowała siedem. W niedzielę podopieczni Manciniego grali ze Szwajcarią na wyjeździe. Zremisowany 0:0 mecz mógł się zakończyć ich wygraną, ale Yann Sommer wybronił rzut karny strzelany przez Jorginho.

Ten wynik pozwolił wyprzedzić Hiszpanię, która w latach 2007-2009 nie przegrała w 35 spotkaniach z rzędu. Niejasne jest, czy Włosi są samodzielnym liderem pod tym względem czy współdzielą rekord wraz z Brazylią, która w latach 1993-1996 nie przegrała również 36 meczów. W ich passie wzięto jednak pod uwagę zremisowany 2:2 mecz z Rumunią B.

Reprezentacja Włoch ma spore szansę, aby dalej spróbować rekord. W środę Squadra Azzurra zmierzy się z Litwą u siebie. W październiku zaś czekają ich mecze z Hiszpanią w Lidze Narodów oraz Szwajcarią i Irlandią Północną w ramach eliminacji mistrzostw świata 2022 w Katarze.