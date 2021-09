Fenomenalny występ Garetha Bale'a! Zapewnił zwycięstwo Walii w ostatniej minucie

Reprezentacja Walii wciąż liczy się w walce o miejsce gwarantujące awans na mistrzostwa świata w Katarze. W turnieju eliminacyjnym zespół Roberta Page'a zajmuje 3. miejsce w tabeli ze stratą jednego punktów do Czechów. Warto jednak dodać, że Walijczycy mają rozegrane o jedno spotkanie mniej, a nasi południowi sąsiedzi zmierzą się w niedzielę z Belgią, która prowadzi w tabeli.

Walia potrzebowała zwycięstwa z Białorusią. Gareth Bale bohaterem

Starcie reprezentacji Walii z Białorusią otworzyło niedzielne mecze eliminacji MŚ 2022 w Europie. To było niesamowite widowisko Garetha Bale'a, który potrzebował zaledwie pięciu minut, aby wpisać się na listę strzelców po raz pierwszy. Białorusini szybko jednak odrobili wynik i jeszcze przed przerwą udało im się wyjść na prowadzenie 2:1. W 29. minucie bramkę z rzutu karnego zdobył Witalij Lisakowicz. Minutę później natomiast wynik podwyższył Pavel Sedko.

Walijczycy przeważali przez całe spotkanie, co widać wprost po statystykach. Tylko w drugiej połowie zespół Robert Page'a wypracował sobie 12 sytuacji bramkowych, oddając pięć celnych strzałów na bramkę. Drugiego gola w meczu Gareth Bale zdobył w 69. minucie meczu i wynik 2:2 utrzymywał się do 90. minuty spotkania. Wtem w 93. minucie meczu napastnik Realu Madryt uderzył z pierwszej piłki, Sergiej Chernik próbował obronić strzał, ale piłka po jego rękach wtoczyła się do bramki.

To pierwsze trzy gole Bale'a w tegorocznych eliminacjach MŚ 2022. Było to również 98. wystąpienie 32-latka w narodowych barwach. W sumie Gareth Bale zdobył już 36 goli. Reprezentacja Walii zakończy wrześniowe zgrupowanie meczem z Estonią. Spotkanie odbędzie się w najbliższa środę 8 września.