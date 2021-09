Najnowsze informacje ws. Leo Messiego po bestialskim faulu Martineza w el. MŚ

Tylko cud uratował Leo Messiego od bardzo poważnej kontuzji po brutalnym wejściu Adriana Martineza. Na powtórkach z całego zajścia widać, że mało brakowało, aby noga Argentyńczyka złamała się jak zapałka. Na szczęście udało mu się uniknąć urazu, a wszyscy odetchnęli z ulgą.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Bestialski atak na Leo Messiego. Tylko cud uratował jego karierę [WIDEO]

Lionel Scaloni uspokaja ws. Messiego

Na jednej z konferencji prasowych menedżer reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni przekazał pozytywne informacje na temat stanu zdrowia Messiego. - Z Leo jest w porządku. Był strach, ale na szczęście nic mu nie jest - krótko podsumował jego sytuację selekcjoner.

Przed reprezentacją Argentyny bardzo ważne spotkanie eliminacyjne przeciwko Brazylii. Będzie to o tyle trudne spotkanie, że Canarinhos wygrali wszystkie siedem dotychczasowych spotkań. - Podejdziemy do tego meczu z maksymalnym zaangażowaniem. Mam pomysł na to, jak ustawić drużynę. Prawdopodobnie wprowadzimy drobne zmiany - zdradził Scaloni.

Riquelme zapowiada powrót Messiego do Barcelony. "Tu zakończy karierę"

Brazylia z kompletem punktów w siedmiu meczach prowadzi w grupie eliminacyjnej w południowoamerykańskich kwalifikacjach do mistrzostw świata. Argentyna zajmuje drugie miejsce z 15 punktami na koncie. Starcie pomiędzy tymi utytułowanymi drużynami odbędzie się w niedzielę 5 września o godzinie 21:00 polskiego czasu.