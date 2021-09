Kolejna wpadka Francuzów w eliminacjach do MŚ w Katarze. Ale co zrobili Austriacy? Klęska

Reprezentacja Francji nie może wrócić na dobre tory po kiepskim Euro 2020, w którym mistrzowie świata odpadli już w 1/8 finału, przegrywając po rzutach karnych ze Szwajcarią. W pierwszym meczu po mistrzostwach, który został rozegrany w środę, "Trójkolorowi" tylko zremisowali na Stade de France z Bośnią i Hercegowiną 1:1. W sobotę z kolei podzielili się punktami z Ukrainą.

Pierwsza połowa meczu rozgrywanego w Kijowie niespodziewanie padła łupem gospodarzy, którzy tuż przed przerwą wyszli na prowadzenie za sprawą bramki Mykoły Szaparenki. Kilka minut po zmianie stron do remisu doprowadził Anthony Martial i choć już do końca spotkania Francuzi przeważali na boisku, tak grając bez kontuzjowanego Kyliana Mbappe nie zdołali strzelić zwycięskiego gola.

Po pięciu z ośmiu meczów grupy D reprezentacja Francji ma na swoim koncie tylko 9 punktów i musi nerwowo spoglądać na to, co zrobią drudzy Finowie. Reprezentacja Finlandii w sobotę skromnie pokonała Kazachstan 1:0 po golu Joela Pohjanpalo i może się pochwalić pięcioma punktami przy dwóch spotkaniach rozegranych mniej od mistrzów świata.

Pierwsze zwycięstwo Van Gaala

Po remisie wyjazdowym z Norwegią 1:1 prowadzona przez Louisa Van Gaala reprezentacja Holandii wywalczyła w sobotni wieczór pierwszą wygraną pod wodzą nowego/starego selekcjonera. "Oranje" rozbili w Amsterdamie Czarnogórę 4:0. Dwa gole strzelił Memphis Depay, a po jednym Georginio Wijnaldum i Cody Gakpo. Na półmetku rywalizacji w grupie G Holandia ma 10 punktów i do prowadzącej Turcji traci tylko jeden.

Dania uchroniła się przed wpadką, Austria i Irlandia nie

Blisko niespodzianki było na Wyspach Owczych, gdzie o trzy punkty walczyła rewelacja Euro 2020 - Dania. Przez długi czas zapowiadało się na to, że zespół Kaspera Hjulmanda tylko bezbramkowo zremisuje ze słabeuszem, ale w 85. minucie do siatki rywala trafił Jonas Wind i z kompletem zwycięstw na koncie Duńczycy umocnili się na prowadzeniu w grupie F.

Do sensacji doszło za to w Dublinie, gdzie Irlandia dopiero po bramce w 87. minucie Shane'a Duffy'ego uratowała remis 1:1 z Azerbejdżanem. Najmniej miło sobotni wieczór będą jednak wspominać Austriacy, którzy w Hajfie pod niemal każdym względem dominowali nad Izraelem, by ostatecznie... przegrać aż 2:5.

Wyniki sobotnich meczów el. MŚ w Katarze:

Grupa A:

Serbia - Luksemburg 4:1 (Mitrović 22', 35', Chanot-sam. 81', Milenković 90' - Thill 77')

Irlandia - Azerbejdżan 1:1 (Duffy 87' - Machmudow 45')

Grupa D:

Ukraina - Francja 1:1 (Szaparenko 44' - Martial 50')

Finlandia - Kazachstan 1:0 (Pohjanpalo 60')

Grupa F:

Wyspy Owcze - Dania 0:1 (Wind 85')

Szkocja - Mołdawia 1:0 (Dykes 14')

Izrael - Austria 5:2 (Solomon 5', Dabbur 20', Zahavi 33', 90', Weissman 59' - Baumgartner 42', Arnautović 55')

Grupa G:

Łotwa - Norwegia 0:2 (Haaland 20'-k., Elyounoussi 66')

Holandia - Czarnogóra 4:0 (Depay 38'-k., 62', Wijnaldum 70', Gakpo 76')

Gibraltar - Turcja 0:3 (Dervisoglu 54', Calhanoglu 65', Karaman 83')

Grupa H:

Cypr - Rosja 0:2 (Jerochin 6', Żamaletdinow 55')

Słowacja - Chorwacja 0:1 (Brozović 86')

Słowenia - Malta 1:0 (Lovrić 44'-k.)