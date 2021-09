Onana wrócił do treningu po banicji za doping. Ajax zdradził, kiedy wróci do gry

Kameruński bramkarz został zawieszony w styczniu 2021 roku. Andre Onana tłumaczył się wówczas, że zażył niedozwoloną substancję przez pomyłkę, co najwyraźniej podziałało na jego korzyść. Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu w Lozannie skrócił jego zawieszenie z jednego roku do dziewięciu miesięcy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Mam nadzieję, że Paulo Sousa nie rozkocha się w brzydkim wygrywaniu"

Poważne osłabienie Anglików w el. MŚ! Przez kontuzję nie zagra z Polską

Andre Onana wrócił do treningów

Zgodnie z wyrokiem wydanym przez szwajcarskich sędziów Onana już po siedmiu miesiącach mógł wrócić do profesjonalnych treningów. Ajax Amsterdam oficjalnie poinformował, że 25-latek rozpoczął zajęcia z drużyną młodzieżową.

Na powrót do gry w pierwszym zespole będzie musiał jednak poczekać. Ustalono, że bramkarz będzie mógł wrócić na boisko dopiero 4 listopada. Pierwszym spotkaniem, które Ajax rozegra po tym terminie będzie ligowe starcie z Go Ahead Eagles Deventer.

Andre Onana może zmienić klub

Bramkarz klubu ze stolicy Holandii Onana w ostatnich tygodniach był łączony z przenosinami do kilku europejskiej klubów. Zainteresowanie jego usługami wyrażały między innymi Arsenal, Inter Mediolan czy Olympique Lyon. Jeszcze przed zawieszeniem Kameruńczyk wspominał, że nie miałby nic przeciwko swojemu powrotowi do FC Barcelony.

Media: PSG było już gotowe na odejście Mbappe. 90 mln euro na transfer!

Andre Onana zaczynał piłkarską karierę w kameruńskiej Samuel Eto'o Academy, z której w 2010 roku trafił do juniorskiego zespołu FC Barcelony. W młodzieżowych drużynach Barcy występował do stycznia 2015 roku, kiedy to przeniósł się do Ajaxu Amsterdam. Rozegrał także 18 meczów dla reprezentacji Kamerunu. Jego kontrakt z klubem z Eredivisie jest ważny do końca czerwca 2022 roku.