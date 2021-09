Poważne osłabienie Anglików w el. MŚ! Przez kontuzję nie zagra z Polską

Jadon Sancho, który latem tego roku przeniósł się z Borussii Dortmund do Manchesteru United za kwotę 85 milionów euro nie pomoże swojej reprezentacji w nadchodzących meczach w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Anglik wrócił już do klubu, aby skupić się na leczeniu kontuzji.

Niegroźna kontuzja Jadona Sancho

Nieobecność Sancho w pierwszym reprezentacyjnym meczu z Węgrami (4:0) miała być zabezpieczeniem przed pogłębieniem urazu, którego zawodnik doznał na treningu na początku tego tygodnia. Okazało się jednak, że kontuzja jest poważniejsza niż początkowo zakładano, choć nie powinna wykluczyć go z gry na dłuższy czas.

Sztab medyczny reprezentacji Anglii ocenił, że czas absencji Sancho może wynieść kilka dni. Z tego powodu Ole Gunnar Solskjaer będzie mógł z niego skorzystać z pierwszego meczu Premier League po przerwie reprezentacyjnej przeciwko Newcastle.

Jadon Sancho nie zagra z Polską

Kontuzja Sancho oznacza, że zabraknie go podczas najbliższego spotkania reprezentacji Anglii z Andorą (5 września), a także pojedynku z reprezentacją Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie (8 września). Mimo to Gareth Southgate wciąż będzie miał do dyspozycji 23 zawodników na oba te starcia.

Jadon Sancho zadebiutował w narodowych barwach 12 października 2018 roku w meczu z Chorwacją (0:0). Od tamtego czasu rozegrał dla reprezentacji 22 mecze, w których strzelił trzy bramki.

Po czterech kolejkach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata reprezentacja Anglii zajmuje pierwsze miejsce w tabeli grupy I z kompletem 12 punktów. Na drugim miejscu znajduje się reprezentacja Polski (siedem punktów), a na trzecim Węgry (również siedem punktów).