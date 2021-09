Piłkarze Barcelony ucieszyli się z odejścia Griezmanna. "Rzeczywistość była inna"

Francuski napastnik był bohaterem jednego z głośniejszych letnich transferów. Choć wydawało się, że Griezmann zostanie w FC Barcelonie na kolejny sezon, dosłownie w ostatnich minutach letniego okienka udało się dopiąć jego wypożyczenie do Atletico Madryt. Umowa zawiera opcję przedłużenia jej o kolejny rok i klauzulę obowiązkowego wykupu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Odejście Messiego za darmo, to kolosalny cios dla Barcelony"

Były piłkarz Barcelony uderza w Ronalda Koemana. "Nie mam 15 lat"

Piłkarze Barcy zadowoleni z odejścia Griezmanna

W zespole z Katalonii Griezmann nie był w stanie znaleźć dla siebie miejsca. Co jakiś czas w mediach można było znaleźć informacje na temat jego rzekomego konfliktu z Leo Messim. Choć Francuz często znajdował się w wyjściowym składzie, kibice nie byli zachwyceni jego wkładem w grę drużyny.

Dziennikarze katalońskiego dziennika "Sport" przekazali, że informacja o odejściu Griezmanna nie zasmuciła innych graczy Barcy. Niektórzy byli z tego faktu bardzo zadowoleni. - Niektórzy z radością przyjęła jego wyjazd do Atletico. Nigdy nie uważali go za część grupy - tłumaczą dziennikarze.

Griezmann "nie czuł się kochany"

Dziennikarze przekazali również, że relacje samego Griezmann z innymi zawodnikami nie należały do najlepszych. - Chociaż Griezmann w wywiadach mówił, że jest zadowolony z relacji w szatni, to rzeczywistość była zupełnie inna. On czuł się znacznie mniej kochany i chroniony niż w Atletico - tłumaczyli.

Atletico zapłaci 10 milionów euro za dwuletnie wypożyczenie. Po dwóch latach będzie mogło go wykupić za 40 milionów euro. Chyba, że mistrz świata rozegra określoną liczbę meczów, którą ma wpisaną w kontrakcie. Wówczas Atletico będzie miało obowiązek wykupu napastnika. Tym razem - nie jak w przypadku transferu Luisa Suareza - Barcelona nie będzie opłacała wynagrodzenia. Pensje w całości pokryje Atletico.

Dyrektor sportowy Borussii wskazał swój najlepszy transfer. Wcale nie Lewandowski

Warto przypomnieć, ze kilka lat temu Antoine Griezmann odszedł z Atletico do Barcelony za 120 milionów euro. Francuz na Camp Nou nie spełnił oczekiwań. Wprawdzie liczby aż tak tego nie pokazują (35 goli i 17 asyst w 102 meczach), w wielu spotkaniach był najsłabszym ogniwem drużyny ze stolicy Katalonii.