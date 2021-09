Neymar wyśmiał krytykujących go kibiców i dziennikarzy. "Pie***yć to. W następnym meczu poproszę o rozmiar M"

Zespół Brazylii skromnie pokonał Chile na wyjeździe po bramce pomocnika Flamengo, Evertona Ribeiro z 64. minuty, odnosząc siódme z rzędu zwycięstwo w eliminacjach MŚ. Więcej niż o wygranej Canarinhos mówi się jednak o największej gwieździe kadry, Neymarze, który w meczu z Chile prezentował się bardzo słabo i wyglądał, jakby miał co najmniej kilka kg więcej.

Piłkarzowi PSG wypominano w mediach społecznościowych, że będąc przed rozpoczęciem sezonu 2021/22 na wakacjach bardzo zaniedbał swoją formą fizyczną. Kibice w mediach społecznościowych wstawiali zdjęcia z meczu Brazylijczyka z Chile i jego wakacji. Wyglądał na nich, jakby miał nadwagę. "Chłopiec w ciąży", "Rozumiem, dlaczego nasz zawodnik tak prezentuje się dzisiaj. Z takim brzuchem naprawdę ciężko jest biegać", "Neymar wypił dwie cole, 5 litrów Brahmy, wypalił dwa cygara i zjadł porcję chipsów ziemniaczanych z serem i boczkiem" - to tylko niektóre z prześmiewczych komentarzy kibiców na Twitterze o Neymarze.

Zirytowani grą Neymara byli również brazylijscy dziennikarze. Wielu z nich uważało, że piłkarz powinien zostać zdjęty przez Tite z boiska w trakcie trwania meczu, a nie być trzymanym na nim do końcowego gwizdka.

- Tite jest zakładnikiem Neymara i nigdy go nie zdejmuje. Zrobi to tylko wtedy, gdy Neymar będzie musiał opuścić boisko na noszach. Jest traktowany na trochę innych zasadach niż wszyscy pozostali, ponieważ to jedyna supergwiazda, ale nie powinno tak być. To jest śmieszne. Po co trzymać go na murawie przez 90 minut? Myślę, że to był najgorszy mecz Neymara w koszulce reprezentacji narodowej. Wyraźnie jest bez formy. Ma nadwagę, jest niezdolny do gry. Wygląda na to, że przyjechał prosto z wakacji - grzmiał Renato Mauricio Prado, dziennikarz UOL Esporte.

Do wszystkich zarzutów kibiców i dziennikarzy postanowił odnieść się sam zawodnik. - Czy graliśmy dobrze? Nie. Czy wygraliśmy? Tak. Więc pie***yć to - napisał Brazylijczyk na Instagramie przy swoim zdjęciu z meczu przeciwko Chile.

I dodał w żartobliwym tonie: - Koszulka była o rozmiar za duża - L. Mam już normalną wagę. W następnym meczu poproszę o rozmiar M. Kontynuujemy tworzenie historii.

W niedzielę 5 września Brazylia zagra u siebie z Argentyną, a 10 września zmierzy się z Peru. Po siedmiu rozegranych spotkaniach Brazylia jest liderem tabeli el. MŚ 2022 z kompletem 21 punktów i wyprzedza drugą Argentynę o sześć punktów. Trzecie miejsce zajmuje Ekwador - 12 punktów.