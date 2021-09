Harry Kane o węgierskich kibicach: "To jest całkowicie nie do przyjęcia"

Węgierscy kibice dali o sobie znać. Jeszcze przed meczem głośno wygwizdali Anglików, gdy ci uklęknęli w ramach protestu przeciwko rasizmowi. Nie zmienił tego nawet fakt, że zarówno piłkarze węgierscy, jak i ich trener, Marco Rossi, poprosili fanów o uszanowanie gestu Anglików. Tuż po przerwie wynik otworzył Raheem Sterling, który został obrzucony z trybun kubkami i butelkami z piwem. Po bramce Maguire'a na 3:0 na boisko rzucono flarę z trybun.

- Niektórych rzeczy nie zachowań nie byłem świadomy, dowiedziałem się o tym po meczu. To jest całkowicie nie do przyjęcia, byliśmy już wcześniej w takiej sytuacji. Oczywiście wiem, że FA zrobi, co w ich mocy, by spróbować rozwiązać ten problem i przekazała sprawę do UEFA. To rozczarowujące, jesteśmy tutaj, aby grać w piłkę, aby dać show dla wszystkich fanów, u siebie czy na wyjeździe. Szkoda, że jest kilku, którzy decydują się na takie zachowanie - powiedział po meczu Harry Kane, kapitan reprezentacji Anglii.

Harry Kane krytykuje kibiców reprezentacji Węgier. FA wydało oświadczenie.

Na trybunach Puskas Areny w Budapeszcze miało nie być kibiców. UEFA ukarała Węgrów zamknięciem trybun na trzy spotkania z powodu zachowań kibiców podczas Euro 2020. To się jednak nie zdarzyło - mecz przeciwko Anglii odbywał się w ramach eliminacji do mistrzostw świata, czyli podlegał FIFA, a nie UEFA. Angielska federacja piłkarska (FA) wydała już oświadczenie w tej sprawie. - Niezwykle rozczarowujące są doniesienia o dyskryminujących działaniach wobec niektórych naszych graczy - czytamy w oświadczeniu.

Następnym przeciwnikiem Anglików będzie Andora, z którą piłkarze Garetha Southgate'a zmierzą się 5 września. Trzy dni później Anglia zagra z reprezentacją Polski.