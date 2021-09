To się mogło bardzo źle skończyć! Bandycki faul na Leo Messim! [WIDEO]

Leo Messi stał się bohaterem zdecydowanie najgłośniejszego transferu letniego okienka transferowego. Argentyńczyk po wielu latach spędzonych w FC Barcelonie musiał pożegnać się z klubem pomimo tego, że bardzo chciał zostać. Nie pozwoliła na to jednak fatalna sytuacja finansowa, w jakiej znalazł się kataloński klub i sześciokrotny zdobywca złotej piłki został zawodnikiem PSG.

Argentyna pokonuje Wenezuelę. Koszmarny faul na Leo Messim

Przygoda Leo Messiego w PSG mogła się jednak zacząć fatalnie. 34-latek przebywa właśnie na zgrupowaniu reprezentacji Argentyny, która rozgrywa spotkania w ramach eliminacji mistrzostw świata. W piątek drużyna prowadzona przez trenera Lionela Scaloniego mierzyła się na wyjeździe z Wenezuelą.

Serca kibiców i władz PSG zadrżały w 32. minucie tego spotkania. Leo Messi został wtedy brutalnie zaatakowany przez obrońcę gospodarzy Adriana Martineza, który pojawił się na boisku kilka minut wcześniej. Wenezuelczyk sfaulował Argentyńczyka wyprostowaną nogą i trafił go na wysokości kolana. Sędzia nie miał najmniejszych wątpliwości i od razu pokazał faulującemu czerwoną kartkę. Messiemu szczęśliwie nic się nie stało, ale mogło się to skończyć bardzo groźną kontuzją. - To był najgorszy faul na Leo - pisały po spotkaniu argentyńskie media.

Reprezentacji Argentyny wygrała ostatecznie z Wenezuelą 3:1 i zostały jej do rozegrania jeszcze dwa spotkania w trakcie wrześniowego zgrupowania. W niedzielę 5 września podopieczni Lionela Scaloniego zmierzą się na wyjeździe z Brazylią, a w piątek 10 września w Buenos Aires z Boliwią.