Hiszpania w tarapatach w el. MŚ 2022! Pierwsza taka porażka od 28 lat

W cieniu meczu Polska - Albania rozgrywane były spotkania w innych grupach eliminacji mistrzostw świata 2022 w Katarze. W czwartek doszło do kilku niespodzianek, z których na pierwszy plan rzuca się porażka 1:2 Hiszpanii w meczu ze Szwecją, która bardzo komplikuje ich sytuację w grupie B.

El. MŚ 2022. Pierwsza od lat porażka Hiszpanii w eliminacjach komplikuje ich sytuację. Zagrają w barażach?

Spotkanie Szwecji z Hiszpanią rozgrywane w Sztokholmie było pojedynkiem dwóch zdecydowanie najlepszych zespołów tej grupy. Przed meczem w gorszej sytuacji znajdowali się Hiszpanie, którzy w I kolejce zremisowali 1:1 z Grecją. Podopieczni Luisa Enrique zaczęli od gola Carlosa Solera w 5. minucie meczu. Szwedom udało się jednak odwrócić losy spotkania po trafieniach Alexandara Isaka oraz Viktora Claessona. Wpadka Hiszpanii jest tym bardziej szokująca, że to ich pierwsza porażka w eliminacjach mistrzostw świata od 1993 roku. Od tego czasu Hiszpania wygrała 52 mecze i zremisowała w 14.

Porażka Hiszpanii może oznaczać, że zespół Enrique będzie zmuszony do gry w barażach. W tym momencie zespół Skandynawii prowadzi w tabeli grupie B z dziewięcioma punktami na koncie po trzech meczach. Hiszpania ma natomiast siedem punktów w czterech meczach.

Włochy wyrównały rekord meczów bez porażki. Debiut Flicka

Do innego zaskakującego wyniku doszło w zremisowanym 1:1 meczu Włochów z Bułgarią. Podopieczni Manciniego wyszli na prowadzenie po pięknym trafieniu Federico Chiesy, ale gola na wagę remisu strzelił Atanas Iliew występujący na co dzień w Serie B. Rozczarowujący występ przybliżył jednak Włochów do rekordu liczby meczów bez porażki z rzędu. W tym momencie Squadra Azzurra nie przegrała w 35 meczach, czym wyrównała osiągniecie Brazylii (lata 1993-1996) oraz Hiszpania (lata 2007-2009).

W czwartek w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec zadebiutował Hansi Flick. Prowadzony przez niego zespół wygrał 2:0 z Liechtensteinem na wyjeździe po trafieniach Wernera oraz Leroy Sane. Niemcy zajmują drugie miejsce w grupie za Armenią, która zremisowała 0:0 z Macedonią Północną.

Eliminacje mistrzostw świata 2022 w Katarze. Czwartkowe mecze:

Grupa B:

Gruzja - Kosowo 0:1: Muriqu 18

Szwecja - Hiszpania 2:1: Alexander Isak 6, Viktor Claesson 57 - Carlos Soler 4

Grupa C:

Włochy - Bułgaria 1:1: Federico Chiesa 16 - Atanas Iliew 40

Litwa - Irlandia Północna 1:4: Rolandas Baravykas 54 - Daniel Ballard 20, Conor Washington 52-k., Shayne Lavery 67, Paddy McNair 82-k.

Grupa E:

Czechy - Białoruś 1:0: Antonin Barak 34

Estonia - Belgia 2:5: Mattias Kait 2, Erik Sorga 83 - Hans Vanaken 22, Romelu Lukaku 29, 52, Axel Witsel 65

Grupa I:

Polska - Albania 4:1: Robert Lewandowski 12, Adam Buksa 44, Grzegorz Krychowiak 54, Karol Linetty 89 - Sokol Cikalleshi 25

Węgry - Anglia 0:4: Raheem Sterling 55, Harry Kane 63, Harry Maguire 69, Declan Rice 87

Andora - San Marino 2:0: Marc Vales 18, 24

Grupa J:

Islandia - Rumunia 0:2: Dennis Man 47, Nicolae Stanciu 83

Liechtenstein - Niemcy 0:2: Timo Werner 41, Leroy Sane 77

Macedonia Północna - Armenia 0:0

