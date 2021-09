Sensacja w el. MŚ 2022! Potentat powalony w 88. minucie

Reprezentacja Japonii bez większego problemu awansowała do kolejnej rundy el. MŚ. Kadra prowadzona przez Hajime Moriyasu wygrała wszystkie osiem spotkań w pierwszej rundzie i zakończyła zmagania z bilansem bramkowym 46:2. Japonia jest najwyżej notowaną kadrą z Azji w rankingu FIFA - obecnie zajmuje 24. miejsce.

Japonia przegrywa na inaugurację ostatniej rundy eliminacji do mistrzostw świata. Zadecydował rezerwowy w końcówce

Reprezentacja Japonii przez całe spotkanie częściej utrzymywała się przy piłce, natomiast nie była w stanie stworzyć sobie wiele klarownych sytuacji do zdobycia bramki. Oman mógł otrzymać rzut karny w 55. minucie, natomiast sędzia wycofał swoją decyzję po konsultacji z systemem VAR. Finalnie kraj z Półwyspu Arabskiego dopiął swego w 88. minucie za sprawą Isaama Al Shabiego, który w 88. minucie pokonał z bliskiej odległości Shuichiego Gondę.

Selekcjoner reprezentacji Japonii nie był zadowolony z takiego rozpoczęcia ostatniej rundy eliminacji do mundialu w Katarze. "To dla nas bardzo rozczarowująca porażka. Musimy skupić się na tym, aby zdobyć trzy punkty w kolejnym meczu" - powiedział Hajime Moriyasu, cytowany przez Associated Press.

Japonia zagra w kolejnym meczu z Chinami (7 września o 17:00), a poza tym w grupie B znajduje się Arabia Saudyjska, Australia oraz Wietnam. Na mistrzostwa świata w Katarze awansują dwa pierwszej zespoły z grup A i B, a drużyny, które zajęły trzecie miejsce, zagrają przeciwko sobie w barażu interkontynentalnym.

Japonia gra na mundialach nieprzerwanie od 1998 roku, trzykrotnie awansując do 1/8 finału. Jest również czterokrotnym zwycięzcą Pucharu Azji - ostatni tytuł zdobyła w 2011 roku (w 2015 roku odpadła w ćwierćfinale, a dwa lata temu zajęła 2. miejsce).