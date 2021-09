FIFA rozpoczyna prace nad nową formułą mundialu. Powołała specjalną komisję

Przedstawiona kilka miesięcy temu propozycja organizowania mistrzostw świata co dwa lata wzbudziła ogromne kontrowersje na całym świecie. Jej głównym orędownikiem jest były trener Arsenalu, a obecnie szef departamentu do spraw globalnego rozwoju futbolu z ramienia FIFA Arsene Wenger. Pomysł ten miałby jeszcze bardziej ograniczyć liczbę rozgrywanych meczów "o nic", a więc odciążyć nieco piłkarzy i wzbudzić większe zainteresowanie wśród kibiców. Jednak według krytyków tej propozycji panuje przekonanie, że chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego awans na mistrzostwa świata jest tak ważny? To wielkie pieniądze [Studio Biznes]

- To sposób na promocję futbolu. Musimy zbadać, co możemy zrobić, żeby pobudzić piłkę nożną. Trzeba mieć otwarty umysł. Kibice chcą oglądać więcej ważnych spotkań. Priorytetem będzie sport, nie zaś komercjalizacja - tłumaczył Gianni Infantino.

Szaleństwo po zwycięskim golu Portugalii! Pepe porwał w ramiona stewarda [WIDEO]

Mundial co dwa lata kwestią czasu. FIFA bierze się na poważnie do pracy

Wszystko wskazuje na to, że propozycja organizowania mistrzostw świata co dwa lata prędzej czy później wejdzie w życie. Według informacji przekazywanych przez ESPN FIFA założyła właśnie specjalną komisję składającą się z 40 byłych uczestników mistrzostw świata, która będzie miała na celu promocję idei mundialu co dwa lata. Nie ujawniono jednak nazwisk zawodników, którzy weszli w jej skład.

Albania przygotowana na Polaków? "To trzeba robić, aby stworzyć problemy. Nie boimy się nikogo"

Wiadomo, że żadne zmiany nie zostaną wprowadzone przed 2026 rokiem. Wtedy to odbędą się mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Kluczowym momentem może być natomiast rok 2030, kiedy to minie dokładnie 100 lat od pierwszych mistrzostw świata w piłce nożnej. Zagraniczne media spekulują, że Gianni Infantino chciałby uczcić tę rocznicę organizując pierwszy mundial, który obywałby się już w cyklu dwuletnim, a nie czteroletnim.