Cristiano Ronaldo i wszystko jasne! Niebywałe! Rekord świata. Francja i Holandia tracą punkty

Cristiano Ronaldo jeszcze podczas mistrzostw Europy przeszedł do historii futbolu. Zdobywając dwa gole w meczu z Francją (2:2), wyrównał światowy rekord Irańczyka Aliego Daeiego, który ma na koncie 109 bramek dla kadry.

REKLAMA

Zobacz wideo "Paulo Sousa musi szyć, bo wciąż ma pecha do kontuzjowanych piłkarzy"

Właściciele PSG śmieją się w twarz rywalom. "Taka jest prawda"

Niesamowity rekord Ronaldo

Ronaldo rekord mógł pobić jeszcze w pierwszej połowie meczu z Irlandią. Po kwadransie zmarnował jednak rzut karny. Obronił go 19-letni Gavin Bazunu, który gra na co dzień w angielskim zespole League One (trzeci poziom rozgrywkowy) - Portsmouth.

W końcówce meczu Ronaldo jednak błyszczał. Minutę przed końcem doprowadził do remisu, a w szóstej minucie doliczonego czasu strzałem głową zapewnił wygraną Portugalii 2:1. Dla Ronaldo był to 111. gol w 180. spotkaniu reprezentacji!

Sensacją środowego dnia był remis Francuzów przed własną publicznością z Bośnią i Hercegowiną. Gospodarze od 51. minuty grali w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę otrzymał Jules Kounde. Punkty w debiucie Louisa van Gaala stracili Holendrzy, którzy zremisowali na wyjeździe 1:1 z Norwegią.

Warto również odnotować dwa gole Vladislavsa Gutkovskisa, napastnika Rakowa Częstochowa. Dzięki temu Łotwa wygrała u siebie 3:1 z Gibraltarem.

Oficjalnie: Dwa hity transferowe Legii! Drugi najwyższy transfer w historii

Środowe wyniki eliminacji do mistrzostw świata

Grupa A:

Luksemburg - Azerbejdżan 2:1 (2:0): Pinto (8.), Rodrigues (28.) - Makhmudov (67.),

Portugalia - Irlandia 2:1 (0:1): Ronaldo dwie (89., 96.) - Egan (45.)

Portugalia 4 10 8:4 Serbia 4 7 7:5 Luksemburg 3 6 4:4 Irlandia 3 0 3:6 Azerbejdżan 3 0 2:5

Grupa D:

Francja - Bośnia i Hercegowina 1:1 (1:1): Griezmann (40.) - Dzeko (36.),

Kazachstan - Ukraina 2:2 (0:1): Valiullin dwie (74., 96.) - Jaremczuk (2., Sikan 93.),

Francja 4 8 5:2 Ukraina 4 4 5:5 Finlandia 2 2 3:3 Bośnia i Hercegowina 3 2 3:4 Kazachstan 3 2 3:5

Grupa F:

Dania - Szkocja 2:0 (2:0): Wass (14.), Maehle (15.),

Mołdawia - Austria 0:2 (0:1): Baumgartner (46.), Arnautovic (92.)

Wyspy Owcze - Izrael 0:4 (0:2): Zahavi trzy (12., 44., 92.), Dabbur (52.)

Dania 4 12 16:0 Izrael 4 7 9:4 Austria 4 7 7:7 Szkocja 4 5 7:5 Wyspy Owcze 4 1 2:12 Mołdawia 4 1 2:15

Grupa G:

Norwegia - Holandia 1:1 (1:1): Haaland (20.) - Klaassen (37.),

Łotwa - Gibraltar 3:1 (0:0): Gutkovskis dwie (50., 85.), Ciganiks (89.) - De Barr (71.),

Turcja - Czarnogóra 2:2 (2:1): Under (9.), Yazici (31.) - Marusić (40.), Radunović (96.),

Turcja 4 8 12:7 Holandia 4 7 12:5 Czarnogóra 4 7 8:5 Norwegia 4 7 5:4 Łotwa 4 4 7:8 Gibraltar 4 0 2:17

Grupa H:

Rosja - Chorwacja 0:0,

Słowenia - Słowacja 1:1 (1:1): Stojanović (42.) - Bozenik (32.),

Malta - Cypr 3:0 (1:0): Attard dwie (44., 54.), Mbong (46.),

Chorwacja 4 7 4:1 Rosja 4 7 6:4 Słowacja 4 6 5:4 Słowenia 4 4 3:4 Malta 4 4 6:8 Cypr 4 4 1:4

Najskuteczniejsi: