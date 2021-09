To jest tak niebywałe, że nie do uwierzenia! Nick Viergever pechowcem wszech czasów

32-letni Nick Viergever, bo o nim mowa nie miał szczęścia w lidze holenderskiej. I to mimo faktu, że od 2008 roku rozegrał w tych rozgrywkach aż 299 spotkań. Zdobył w nich czternaście bramek i miał piętnaście asyst. Jego największe sukcesy to zdobycie Pucharu Holandii w 2013 roku oraz Superpucharu w tym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Paulo Sousa musi szyć, bo wciąż ma pecha do kontuzjowanych piłkarzy"

Lewandowski bije rekordy, ale dla Niemców kluczowy piłkarz Bayernu jest inny. "Mistrz"

Gdzie nie trafił, to nie wygrywał mistrzostwa

Nick Viergever na brak gry w wielkich holenderskich klubach z pewnością nie mógł narzekać. Od 2010 roku występował przez cztery sezony w AZ Alkmaar. Potem tyle samo sezonów spędził w Ajaksie Amsterdam. Natomiast w 2018 roku przeniósł się do PSV Eindhoven. Nie można by zatem do niczego przyczepić, ale jest jednak jedno duże ale. Nick Viergever nie zdobył w tym czasie ani jednego mistrzostwa Holandii. I to mimo faktu, że w tych latach kluby te zdobyły w sumie dziewięć mistrzostw: sześć razy Ajax i trzykrotnie PSV.

Problem w tym, że gdy Nick Viergever grał w AZ Alkmaar, to wtedy Ajax aż cztery razy zdobywał Eredivisie. W momencie jak holenderski stoper przeniósł się do Amsterdamu, to wtedy Ajax przez cztery lata nie wygrywał tytułu. Triumfowali wówczas Feyenoord i trzy razy PSV. A jak Viergever trafił do PSV, to od tego momentu przez trzy kolejne lata najlepszy w Holandii był Ajax (w sezonie 2019/2020 tytułu jednak nie przyznano, ale uwzględniono kwalifikację do rozgrywek pucharowych).

Piłkarz Manchesteru City trafił do aresztu i przeżył szok. Myślał, że będzie VIP-em

Jakby tego było mało, to Viergever nie miał szczęścia z tymi klubami w Pucharze Holandii. Rozgrywki te wygrał zaledwie raz - w 2013 roku z AZ Alkmaar. Poza tym już nigdy nie zagrał nawet w finale.