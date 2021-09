Wielkie nazwiska futbolu do wzięcia za darmo! Ci piłkarze jeszcze nie znaleźli klubów

31 sierpnia o godz. 23:59 okienko transferowe w większości czołowych lig zostało zamknięte. I było to jedno z najciekawszych okienek w historii. Kluby zmieniło wielu czołowych piłkarzy świata: Leo Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma (wszyscy do PSG), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Romelu Lukaku (Chelsea), czy Davide Alaba (Real Madryt). Są jednak tacy, którzy wciąż pozostają bez klubu. To oznacza, że nadal mogą podpisać kontrakt z nowym klubem. Oczywiście, ich transfery nie będą do końca darmowe, bo zapewne zgarną sutą prowizję podpisując kontrakt. Ale jest kilku zawodników, którzy wciąż mogliby się przydać wielu klubom.

REKLAMA

Trener wszedł na konferencję i zobaczył piwo bezalkoholowe. Takich słów sponsor się nie spodziewał

Takim piłkarzem jest np. Serge Aurier, któremu wygasła umowa z Tottenhamem. 28-latek w przeszłości reprezentował też barwy Paris Saint Germain. Prawy obrońca jest wyceniany na 20 milionów euro. I choć w przeszłości zdarzały mu się nieprofesjonalne zachowania, to wciąż wydaje się atrakcyjnym piłkarzem do zakontraktowania.

Burzliwy koniec Polaka w Turcji? Nagły zwrot akcji. Już pożegnał się z kibicami

Klubu nie ma także David Luiz, bo odszedł z Arsenalu. Były stoper Chelsea i PSG ma już 34 lata, ale swoim doświadczeniem mógłby wzmocnić wiele zespołów. Problem ze znalezieniem nowego zespołu ma także Franck Ribery, który ostatnie dwa sezony spędził we Fiorentinie. W Serie A nieco rozczarował. Potrafił rozegrać świetne mecze przeciwko Milanowi i Interowi, ale często dokuczały mu kontuzje.

Falcao, Giovinco i Wilshere

Na nowe wyzwania czeka także Radamel Falcao, autor 48 goli w europejskich pucharach. W sierpniu 35-latek przestał być zawodnikiem Galatasaray Stambuł. Bez klubu jest też rok młodszy Sebastiano Giovinco, który po przygodzie w MLS, gdzie miał udział przy 109 golach w 114 meczach, udał się na płatne wakacje w Arabii Saudyjskiej. Były napastnik Juventusu prawdopodobnie znowu poszuka miejsca, gdzie dobrze zarobi, ale może skusi go ambitny projekt sportowy?

Kamil Grabara bohaterem. Polak imponuje w nowy klubie. Najlepszy

Kibice Arsenalu na pewno pamiętają Jacka Wilshere'a, który miał być wielką gwiazdą Premier League, ale przeszkodziły mu kontuzje. 29-latek w zeszłym sezonie wystąpił 14 razy w Bournemouth