Najbardziej sensacyjny transfer lata. Z polskiej okręgówki do portugalskiej ekstraklasy!

Ostatnie dni okna transferowego przyniosły wiele interesujących ruchów, jak chociażby przejście Antoine'a Griezmanna do Atletico Madryt czy Eduoardo Camavingi do Realu Madryt. W ich cieniu doszło do bardzo ciekawego transferu na linii Polska - Portugalia. Występujący w ubiegłym sezonie w Izolatorze Boguchwała Owen Edosomwan trafił do Maritimo.

Zaskakujący transfer Irlandczyka. Z krośnieńskiej okręgówki do portugalskiej ekstraklasy

20-letnego środkowego obrońcę rodem z Irlandii można określić mianem piłkarskiego obieżyświata. Edosomwan jest wychowankiem Drogheda United, ale ma już na swoim koncie pobyt Wolverhampton Academy, a także występy w rezerwach AJ Auxerre. Przed rozpoczęciem ubiegłego sezonu trafił do Izolatora Boguchwała. Piłkarz rozegrał na poziomie IV ligi podkarpackiej 27 meczów, w których zdobył dwie bramki i otrzymał osiem żółtych kartek.

Po sezonie szukał miejsca w polskich klubach I ligi. Był na testach m.in. w Puszczy Niepołomice oraz Stomilu Olsztyn, ale z żadnym z nich nie podpisał kontraktu. W trwających rozgrywkach rozegrał dwa mecze w Cosmosie Nowotaniec na poziomie krośnieńskiej ligi okręgowej.

Jak poinformowały lokalne serwisy, a także jego były klub Izolator Boguchwała, Edosomwan trafił do Maritimo, które zajmuje 11. miejsce w lidze portugalskiej. Nieznane są szczegóły tego transferu. Ale wydaje się, że 20-letni piłkarz będzie na początku występować w rezerwach klubu z Madery. Mimo wszystko warto obserwować jego dalsze losy, bo tego typu ruchy są rzadkością.