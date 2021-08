Kamil Grabara bohaterem. Polak imponuje w nowy klubie. Najlepszy

Pięć zwycięstw, dwa remisy i ani jednej porażki – to bilans FC Kopenhaga na początku sezonu duńskiej Superligi. Trzecia drużyna zeszłego sezonu rozpoczęła nowe rozgrywki rewelacyjnie i jest na czele tabeli.

REKLAMA

Zobacz wideo "Paulo Sousa musi szyć, bo wciąż ma pecha do kontuzjowanych piłkarzy"

Spora w tym zasługa Kamila Grabary. Polski bramkarz wpuścił ledwie pięć strzałów (najmniej w całej stawce) i czterokrotnie zachował czyste konto – to także najlepszy wynik wśród ligowych bramkarzy.

Grabara odnalazł swoje miejsce

Wygląda na to, że 22-letni Grabara ustabilizował formę i odnalazł swoje miejsce. Przypomnijmy, że polski bramkarz przed sezonem definitywnie rozstał się z Liverpoolem (mimo że obowiązywał go jeszcze roczny kontrakt) i podpisał pięcioletnią umowę z FC Kopenhaga.

– Kamil to bardzo utalentowany bramkarz z silnym charakterem i dużymi ambicjami. Nigdy nie jest usatysfakcjonowany, zawsze pcha do przodu, zarówno siebie, jak i kolegów z drużyny. Pokazał już swoją wartość – mówił wówczas dyrektor sportowy FC Kopenhaga Peter Christiansen.

Dla Grabary to trzecie podejście do duńskiej ligi. 22-letni golkiper występował już w Superlidze w sezonach 2018/19 i 2020/21 w barwach Aarhus GF, do którego był wypożyczony z Liverpoolu. Łącznie w 45 meczach 15-krotnie zachował czyste konto.