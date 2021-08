Co za forma Szymańskiego! Piękny gol. Bramkarz nawet się nie ruszył! [WIDEO]

Sebastian Szymański znalazł się w pierwszym składzie na mecz derbowy Dynamo Moskwa – Lokomotiw Moskwa. Polak trafił do siatki w 41. minucie. Szymański dostał piłkę około 30 metrów od bramki rywali. Podprowadził ją kilka metrów i mocno uderzył z 25 metrów. Szymański posłał piłkę idealnie w dolny róg bramki strzeżonej Guilherme. Golkiper Lokomotiwu nawet się nie ruszył!

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Fabiański żegna się z reprezentacją Polski. "Ten mecz może oprawić w ramkę"

Andy Murray śmieje się z kibiców Manchesteru United. "Zabawny stary numer"

Bramka Szymańskiego była golem wyrównującym. Wcześniej Fiodor Smołow wyprowadził Lokomotiw na prowadzenie w 23. minucie. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem. Szymański grał do 75. minuty, kiedy został zmieniony przez Dimitra Skopintseva. Cały mecz w zespole Lokomotiwu rozegrał za to Maciej Rybus.

To już trzecie trafienie Szymańskiego w tym sezonie ligi rosyjskiej. Wcześniej Polak trafiał do siatki w meczach FK Ufa (3:2) i Achmat Grozny (1:2). Zaliczył też jedną asystę, w pierwszym meczu sezonu z FK Rostow (2:0).

Piękny gol Sebastiana Szymańskiego. Walczy o skład w reprezentacji

Szymański wysłał mocny sygnał selekcjonerowi reprezentacji Polski. Pomocnik znalazł się wśród powołanych na wrześniowe mecze kadry z Albanią (2 września), San Marino (5 września) i Anglią (8 września) w eliminacjach do mistrzostw świata. Szymański ma o tyle większe szanse na występy, że kontuzji doznał Piotr Zieliński. Polak ma coś do udowodnienia trenerowi po tym, jak na Euro 2020 znalazł się tylko na liście rezerwowej, co według wielu obserwatorów było największym zaskoczeniem powołań Paulo Sousy na Euro.

W reprezentacji Polski Sebastian Szymański rozegrał 11 spotkań i strzelił jednego gola. Ostatni raz dla kadry zagrał w meczu z Węgrami (3:3).

Boniek się pochwalił. Krótka riposta Artura Boruca: Z całym szacunkiem