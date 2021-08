Cristiano Ronaldo żegna się z Juventusem. Ślubuje miłość do końca swoich dni

W pierwszej kolejce tego sezonu włoskiej Serie A 36-latek rozegrał pół godziny w starciu z Udinese. Sporo wskazywało na to, że oznacza to kontynuację kariery Portugalczyka w Juventusie. Potem jednak zaczęło się pojawiać coraz więcej informacji o rzekomym odejściu Ronaldo, co zakończyło się jego przenosinami do Manchesteru United.

Cristiano Ronaldo bohaterem zaskakującego transferu

W 2018 roku, kiedy to Ronaldo przenosił się do Juventusu, jego celem była przede wszystkim pomoc klubowi w długo wyczekiwanym zwycięstwie w Lidze Mistrzów. Celu nie udało się osiągnąć, jednak 36-latek odchodzi z Turynu z bardzo dobrymi wspomnieniami, nawet pomimo nieudanych poprzednich rozgrywek.

Piątkowe ogłoszenie przez Manchester United transferu Cristiano Ronaldo sprawiło niemałą niespodziankę. Sam Portugalczyk mocno przeżył pożegnanie z Juventusem, o czym poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Pożegnalny wpis Cristiano Ronaldo

"Dziś odchodzę z niesamowitego klubu, największego we Włoszech i z pewnością jednego z największych w całej Europie. Oddałem swoje serce i duszę Juventusowi i będę kochać miasto Turyn do swoich ostatnich dni. Kibice zawsze mnie szanowali, a ja starałem się odwdzięczyć za ten szacunek, walcząc dla nich w każdym meczu, każdym sezonie, każdych rozgrywkach. Na koniec wszyscy możemy spojrzeć wstecz i zdać sobie sprawę, że osiągnęliśmy wielkie rzeczy. Nie wszystko, co chcieliśmy, ale i tak napisaliśmy razem całkiem piękną historię" - napisał Ronaldo na swoim Instagramie.

Portugalczyk dodał również, że jest dumny z faktu reprezentowania klubu z Turynu. "Zawsze będę jednym z was. Jesteście teraz częścią mojej historii, tak samo jak ja, czuję się częścią waszej. Włochy, Juve, Turyn, kibice, zawsze będziecie w moim sercu" - zakończył.

Przez trzy lata gry w Juventusie Cristiano Ronaldo rozegrał dla klubu 134 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 101 goli i zanotował 22 asysty. Dołożył do tego pięć trofeów - dwa mistrzostwa Włoch, dwa Superpuchary Włoch i jeden Puchar Włoch.