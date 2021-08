Boniek się pochwalił. Krótka riposta Artura Boruca: Z całym szacunkiem

W czwartek Legia, choć do przerwy przegrywała przy Łazienkowskiej 0:1, pokonała Slavię 2:1 (4:3 w dwumeczu) i awansowała do fazy grupowej Ligi Europy. W piątek poznała rywali - Napoli, Spartak Moskwa i Leicester.

Po spotkaniu ze Slavią wielokrotnie chwalony był Artur Boruc, który uchronił Legię przed bramkami dla czeskiego zespołu w kilku groźnych sytuacjach i był jednym z bohaterów awansu do fazy grupowej Ligi Europy. Dziennikarz Kanału Sportowego i Viaplay, Mateusz Borek napisał na Twitterze o trzech dobrych informacjach ws. Boruca. "1. Jest w świetnej formie. 2. Ma 41 lat i go nie sprzedadzą. 3. Jak jest problem lub potrzeba, to może 8 września zagrać z Anglią na Narodowym" - wymieniał Borek.

Boniek twierdził, że "zrobił Borucowi piękne pożegnanie". Bramkarz szybko wyprowadził go z błędu

Do jego wpisu odniósł się były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek. "Zrobiłem Arturowi Borucowi piękne pożegnanie na PGE Narodowym i chyba tematu już nie ma" - napisał działacz, a potem pochwalił bramkarza za mecz ze Slavią.

Odpowiedź Boruca przyszła szybko i była szpilką wbitą Bońkowi. "Z całym szacunkiem, ale pożegnanie to miałem pod hotelem" - odpisał zawodnik Legii. Nawiązuje tutaj do pożegnania, które zgotowali mu wówczas kibice Legii i dość wyraźnie daje do zrozumienia, które było dla niego ważniejsze.

Przypomnijmy, że Boruc zakończył karierę reprezentacyjną w 2017 roku. W marcu poinformował o swojej decyzji, a w listopadzie zagrał pożegnalne spotkanie przeciwko Urugwajowi. Grał wówczas z opaską kapitana i numerem 65 ze względu na liczbę meczów dla kadry. W 44. minucie został zmieniony, a piłkarze uformowali szpaler i pożegnali Boruca schodzącego z boiska.