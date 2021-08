Jest pierwsza decyzja nowego zarządu PZPN! Wielka zmiana w szkoleniu

W środę 18 sierpnia Cezary Kulesza został oficjalnie nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, zdobywając 92 głosy (miał ich cztery razy więcej od Marka Koźmińskiego). W nowym zarządzie znalazł się m.in. Maciej Mateńko (Zachodniopomorski ZPN), Henryk Kula (Śląski ZPN), Mieczysław Golba (Podkarpacki ZPN) czy Adam Kaźmierczak (Łódzki ZPN). Na najbliższym posiedzeniu zarządu PZPN dojdzie do ważnej zmiany, która dotyczy szkolenia.

Dzieci do 12. roku życia bez rozgrywek ligowych. To pierwsza decyzja nowego zarządu PZPN

Polsat Sport poinformował, że na najbliższym posiedzeniu zarządu PZPN (2 września tego roku) zapadnie uchwała, która zakłada brak rozgrywek ligowych u dzieci do 12. roku życia. Pomysłodawcą reformy jest Maciej Mateńko, który pełni rolę wiceprezesa PZPN ds. szkolenia. Dla niego nie jest to żadna nowość, ponieważ takie rozwiązanie sprawdza się od kilku lat w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej.

Taki pomysł znalazł aprobatę wśród związków w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Uchwała pojawiła się już w kwietniu i miała tam zostać przegłosowana. Finalnie do tego nie doszło, prawdopodobnie pod naciskiem wojewódzkich związków, które nie chciały iść za tą reformą. "Nie chcę mówić, kto się zgodził, a kto nie. Ja jestem święcie przekonany, że to dobre rozwiązanie, w krajach z sukcesami szkoleniowymi nikt nie chce wracać do gry na wynik. Zdejmiemy z trenerów to piętno" – powiedział Michał Libich, koordynator szkolenia dzieci i młodzieży w PZPN.

Dodatkowym plusem jest to, że zmiany zaczną obowiązywać od 2 września, przez co nie będzie trzeba czekać na wprowadzenie reformy do kolejnego sezonu. Zamiast rozgrywek ligowych, wojewódzkie związki, kluby oraz akademie będą organizować turnieje. Ma to pozwolić rozegrać jednej drużynie po kilka meczów w trakcie jednego weekendu. Szczegóły reformy prawdopodobnie poznamy dopiero podczas posiedzenia zarządu PZPN.