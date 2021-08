Pique reaguje na transfer Messiego do PSG. Chce na tym zarobić

W najbliższą niedzielę PSG zagra na wyjeździe z Reims w ramach czwartej kolejki francuskiej Ligue 1. Mecz ten może być przełomowym momentem dla kibiców Paryżan, bowiem pierwszy raz w koszulce klubu ma wystąpić Leo Messi. Spotkanie to będzie transmitowane w serwisie streamingowym Twitch na kanale Ibaia Llanosa, hiszpańskiego streamera i komentatora e-sportu.

Pique chce skorzystać z efektu Messiego

Profil komentatora nie będzie jednak jedynym, na którym hiszpańscy kibice będą mogli oglądać mecze francuskiej ligi. Prawa do Ligue 1 w Hiszpanii wykupiła również należąca do Gerarda Pique firma Kosmos Holding. Podmiot uzyskał taką możliwość na trzy kolejne sezony, płacąc za ten przywilej 2,5 miliona euro.

Hiszpańskie media przekazały, że celem piłkarza FC Barcelony i telewizji Enjoy Television, z którą współpracuje jest wykorzystanie efektu Leo Messiego we francuskiej piłce. To z kolei miałoby się przyczynić do wzrostu zainteresowania tamtejszymi rozgrywkami, a argentyński gwiazdor ma w tym wydatnie pomóc.

Już wcześniej pokazywano mecze w Internecie

Próba generalna w kontekście transmitowania meczów piłkarskich w Internecie odbyła się już latem tego roku. Kosmos Holding wykupił prawa do Copa America i również pokazywał spotkania na Twitchu Llanosa. Kibice mieli możliwość obejrzenia 21 pojedynków. W wielu przypadkach przekroczona została liczba 100 tysięcy widzów.

Przed kilkoma dniami Kosmos holding wykupił ponadto prawa do transmitowania rozgrywek Serie B w kilku krajach. Osiągnięcie w tej sprawie zawarto z firmą Footters. Na mocy podpisanego kontraktu pojedynki będą mogli oglądać mieszkańcy Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej i Bałkanów.