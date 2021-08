Janczyk wraca do piłki i zostaje bohaterem w debiucie! "Odwrócił losy meczu"

Dawid Janczyk od lipca 2020 roku występował w barwach LZS-u Piotrówka (liga okręgowa). Prezes klubu Ireneusz Strychacz dał olbrzymie wsparcie byłemu zawodnikowi Legii Warszawa i poza grą w piłkę zapewnił mu pracę w swojej firmie. "Zajął się jedną z najmłodszych grup młodzieżowych w klubie i dobrze się w tym zajęciu odnajduje. Bardzo mu się to spodobało" – mówił rok temu działacz.

Janczyk był wielką nadzieją polskiego futbolu, ale niestety popadł w alkoholizm, o czym opowiadał m.in. w autobiografii "Moja Spowiedź" z września 2018 roku. Chciałem się po prostu otworzyć. I się otworzyłem, ale nie było łatwo opowiadać o totalnym upadku, chlaniu i jego konsekwencjach. Bo to jest książka głównie o tym. Nie o Janczyku piłkarzu, tylko o Janczyku alkoholiku, który przechlał swoją karierę, spadł na samo dno - opowiadał, o czym pisał dziennikarz Sport.pl Bartłomiej Kubiak.

Dawid Janczyk po raz kolejny powrócił do gry w piłkę. Tym razem wystąpił w meczu Organic Oxygen Korony Wilkowice, występującej w wielkopolskiej lidze okręgowej. - Losy meczu odwrócił wchodzący w 60. minucie z ławki rezerwowych Dawid Janczyk, który ustrzelił dla naszej drużyny dublet - 3 pkt jadą do Wilkowic! Brawo Korona, brawo drużyna! - informuje o jego debiucie w nowym zespole profil drużyny na Facebooku.

Tobiasz Musielak, żużlowiec, a aktualnie wiceprezes Korony Wilkowice, opowiedział na antenie nSport+ o kulisach przejścia Janczyka do ich zespołu. - Mój przyjaciel Tobiasz, który zaprosił mnie do współpracy w Koronie, napisał na Instagramie wiadomość do Dawida Janczyka, czy nie chciałby pograć u nas. Dawid się zgodził. Przyjechał na rozmowy, od razu zagrał sparing, był zdecydowany - przyznał Musielak.

Dawid Janczyk był wielką nadzieją polskiej piłki

Dawid Janczyk w lipcu 2007 roku był bohaterem transferu z Legii Warszawa do CSKA Moskwa za 4,2 miliona euro. Wychowanek Sandecji Nowy Sącz w trakcie kariery występował w takich klubach jak KSC Lokeren, KTS Weszło, Odra Wodzisław, FC Blaubeuren czy PFK Ołeksandria.