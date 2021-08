Legia znalazła sposób, żeby wpuścić wszystkich kibiców na "Żyletę" na mecz ze Slavią

W czasie meczu z mistrzem Chorwacji zasiadający na trybunach kibice przygotowali imponującą oprawę poświęconą Powstaniu Warszawskiemu. Poza symbolem Polski Walczącej na obiekcie Legii Warszawa pojawiła się także pirotechnika, co skutkowało nałożeniem kary na klub przez komisję dyscyplinarną.

UEFA ukarała Legię. Miała być pusta "Żyleta", a ostatecznie zasiądą tam dzieci

Na podstawie raportu złożonego przez delegata UEFA organizacja postanowiła zamknąć na jedne mecz północną trybunę stadionu Legii, czyli popularną "Żyletę", na której zasiadają najbardziej zagorzali kibice. Co więcej, mistrzowie Polski musieli zapłacić karę za doprowadzenie do niedrożności przejść komunikacyjnych. Wiele wskazywało na to, że w rewanżowym meczu eliminacji Ligi Europy zabraknie wsparcia sporej części fanów. Klub znalazł jednak sposób na to, aby podczas czwartkowego meczu na trybunach mógł zasiąść komplet widzów.

Władze Legii podjęły decyzję o tym, że "młyn" zostanie przeniesiony na południową trybunę, natomiast na "Żylecie" zasiądą zorganizowane grupy dzieci. "Klub uzyskał zgodę, aby na najbliższy mecz w ramach rozgrywek UEFA, czyli czwartkowe spotkanie ze Slavią Praga, na Trybunie Północnej przyjąć zorganizowane grupy dzieci" - poinformowała Legia w specjalnym komunikacie.

"W ramach grupy zorganizowanej zapraszamy wszystkie placówki edukacyjno-wychowawcze, stowarzyszenia, fundacje, parafie, kluby sportowe itp. skupiające dzieci do 14. roku życia. Grupy zorganizowane po wcześniejszym zgłoszeniu wejdą na mecz na podstawie bezpłatnych biletów na Trybunę Północną otrzymanych przez klub" - czytamy dalej.

Rewanżowe spotkanie w ostatniej rundzie eliminacji do tegorocznej edycji Ligi Europy pomiędzy Legią Warszawa i Slavią Praga odbędzie się w czwartek 26 sierpnia o godzinie 21:00. Pierwsze starcie w stolicy Czech zakończyło się remisem 2:2.