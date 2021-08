Jakub Świerczok odpalił rakietę w Japonii! "Con golazo" [WIDEO]

W środę Jakub Świerczok strzelił pierwszego gola po transferze z Piasta Gliwice do Nagoya Grampus. Polski napastnik wszedł na boisko w 63. minucie, a do bramki Vissel Kobe w Pucharze Cesarza trafił w 89. minucie. Był to jedyny gol w meczu. Gol na wagę awansu drużyny Świerczoka.

W niedzielę Polak trafił po raz drugi. Tym razem była to bramka w meczu ligowym. Mecz z Avispa Fukuoka Świerczok ponownie zaczął na ławce rezerwowych i ponownie wpisał się na listę strzelców po wejściu na boisko. Tym razem Polak pojawił się na nim w 46. minucie, zmieniając Hiroyukiego Abe.

Cudowny gol Świerczoka

Już trzy minuty później były zawodnik Piasta Gliwice otrzymał podanie przed polem karnym, świetnie obrócił się z piłką i mimo bliskiej obecności trzech rywali i popisał się kapitalnym uderzeniem w okienko bramki Masaakiego Murakamiego.

Była to jedyna bramka w meczu. Po 25 kolejkach japońskiej ekstraklasy Nagoya Grampus zajmuje 5. miejsce w tabeli z 43 punktami. Znajdujące się przed drużyną Świerczoka Vissel Kobe i Sagan Tosu mają o punkt więcej. Druga Yokohama Marinos ma 59 punktów, a prowadzące Kawasaki Frontale ma 63 punkty.

W ubiegłym sezonie w barwach Piasta Gliwice Świerczok strzelił 15 bramek. Powołanie na Euro 2020 pozwalało sądzić, że 28-latek pozostanie w Europie i trafili do mocniejszej ligi. Ostatecznie jednak zdecydował się na egzotyczny kierunek, przenosząc się do trzeciego zespołu poprzedniego sezonu ligi japońskiej za dwa miliony euro. Z nowym klubem związał się 2,5-rocznym kontraktem.

Poza granicami kraju napastnik występował również w 1. FC Kaiserslautern i Łudogorcu Razgrad. W Polsce z kolei reprezentował barwy Polonii Bytom, Zawiszy Bydgoszcz, Górnika Łęczna, GKS-u Tychy, Zagłębia Lubin i właśnie Piasta Gliwice. Łącznie w ekstraklasie rozegrał 90 meczów, w których strzelił 42 gole i zanotował dziewięć asyst.

Świerczok nie znalazł się na liście powołanych przez Paulo Sousę na trzy najbliższe spotkania reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zmierzą się w nich z Albanią (2 września), San Marino (5 września) i Anglią (8 września).