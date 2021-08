Dramatyczne sceny na boisku. Padł nieprzytomny na murawę. Są nowe informacje

Do zdarzenia doszło w 70. minucie meczu. Akcja toczyła się po prawej stronie boiska, gdy osamotniony po przeciwnej stronie Fabrice N’Sakala upadł na murawę. Sędzia spotkania nie zauważył tego, gdyż był odwrócony plecami i przerwał mecz dopiero po kilkunastu sekundach.

Do N'Sakali dopadli najpierw koledzy z zespołu, którzy sprawdzili stan zdrowia kolegi. Chwilę po nich do piłkarza przybiegli lekarze, którzy udzielili mu pierwszej pomocy. N'Sakala opuścił stadion w karetce, odwieziony do szpitala.

Dramatyczne sceny w lidze tureckiej

Sytuacja miała szczęśliwe zakończenie. Niedługo po zdarzeniu Besiktas poinformował, że zawodnik czuje się znacznie lepiej. "Pierwsze informacje mówią o tym, że zawodnik czuje się dużo lepiej. Klub dziękuje wszystkim miłośnikom piłki nożnej, którzy okazali troskę o jego stan" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

Przerwa meczu trwała kilkanaście minut, a N'Sakalę na boisku zmienił Ridvan Yilmaz. Spotkanie Gaziantep - Besiktas zakończyło się bezbramkowym remisem. Była to druga kolejka tureckiej ekstraklasy.

N'Sakala to 13-krotny reprezentant Demokratycznej Republiki Konga, który gra na pozycji lewego obrońcy. Zawodnik trafił do Besiktasu zeszłego lata. Wcześniej grał też w Alanyasporze, Anderlechcie i Troyes.

W poprzednim sezonie 31-letni zawodnik zagrał łącznie w 35 meczach, strzelił jednego gola i miał dwie asysty. Portal Transfermarkt wycenia N'Sakalę na milion euro.