Ajax zaprezentował niezwykłe koszulki na nowy sezon. Kibice są zachwyceni

"Przedstawiamy naszą nową trzecią koszulkę na sezon 21/22, zainspirowaną naszą wspólną miłością do Boba Marleya i jego Three Little Birds" - poinformował holenderski klub. Ajax Amsterdam we współpracy z firmą Adidas zaprojektował nowe stroje.

Inspiracją jest Bob Marley

Stroje są koloru czarnego z dodatkami w barwach reggae. Są ozdobione trzema paskami w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym. Nie zabrakło także motywu ptaków.

Inspiracją dla tego projektu jest Bob Marley, czyli legenda jamajskiego gatunku muzycznego. Jest on bardzo istotną postacią dla Ajaxu. Chociaż Bob Marley zmarł w 1981 roku, to do dziś jest doceniany przez fanów muzyki reggae na całym świecie. O jamajskim wokaliście nie zapominają także kibice Ajaksu Amsterdam, którzy od 2008 roku przed meczami śpiewają „Three Little Birds", czyli piosenkę Marleya.

Wspomniany utwór stał się hymnem kibiców Ajaxu. Trzy lata temu Ky-Mani Marley, syn Boba Marleya zaśpiewał go nawet podczas jednego z meczów.

Projekt nowych koszulek tak bardzo spodobał się kibicom, że już krótko po uruchomieniu sprzedaży strona Ajaksu zawiesiła się. Administratorzy wprowadzili system kolejkowy, a potem na wejście na stronę trzeba było czekać kilka minut.

Piłkarze Ajaksu Amsterdam zainaugurowali już rozgrywki ligowe. W pierwszej kolejce rozgromili 5:0 NEC Nijmegen. Bramki zdobyli Sebastien Haller, Noussair Mazraoui, dwie Dusan Tadić, a jedna była samobójcza.