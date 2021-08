Raków podszywa się pod europejskie kluby. "To nie mogą być debiutanci"

Efektowności - mało. Efektywności - bardzo dużo. Tak w skrócie można podsumować dotychczasowe poczynania Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach. Po wyeliminowaniu Suduvy Mariampol po serii rzutów karnych, następnie zespół Marka Papszuna niespodziewanie poradził sobie z faworyzowanym Rubinem Kazań, pokonując go w dwumeczu 1:0.

Raków sprawia kolejną niespodziankę

W decydującej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy polski klub trafił na KAA Gent i podobnie jak w starciu z Rubinem nie był uznawany za faworyta. Mając jednak na uwadze wcześniejsze występy Rakowa, można było zakładać, że w czwartkowy wieczór po raz kolejny możemy być świadkami sporej niespodzianki.

Tak w istocie było. Choć belgijski klub zdecydowanie przeważał na przestrzeni całego spotkania, to właśnie zespół z Częstochowy będzie w lepszej sytuacji przed rewanżem. Bramka Andrzeja Niewulisa z 64. minuty zapewniła gospodarzom zwycięstwo, dzięki któremu do wymarzonego awansu do fazy grupowej pozostał już tylko jeden krok.

Twitter reaguje na świetny wynik Rakowa

"Raków - startup, który powinien stać się trendsetterem" - trafnie skomentował na Twitterze Tomasz Ćwiąkała. Pochwał w stronę Rakowa nie szczędził również Andrzej Strejlau. "Taktyczny spokój drużyny trenera Papszuna i po bardzo trudnym meczu Raków zdobywa bezcenne punkty w rywalizacji z silnym KAA Gent. Cieszy powiększanie polskiego dorobku w rankingu UEFA" - napisał.

"Sprawdzić, czy Raków się pod kogoś wcześniej nie podszywał w tej Europie, bo to nie mogą być debiutanci" - celnie ocenił Michał Zachodny. "Raków jak na oczekiwania (a raczej ich całkowity brak) to ma kampanię jak Wisła z Parmą i Schalkę. Marzenie" - zauważył Filip Kapica.

Internauci słusznie wskazywali również na znakomite liczby Rakowa w dotychczasowych spotkaniach. "Raków - 510 minut w Europie bez straty bramki" - napisał Mateusz Rokuszewski. "Raków Częstochowa 5 meczów w pucharach, 5 bez straconej bramki. 3 spotkania przeciwko drużynom dużo wyżej notowanych lig. Szacun" - dodał Michał Mączka.