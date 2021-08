Nie oglądajcie skrótu meczu Rakowa, bo zostaniecie oszukani. Niewiarygodny wyczyn

Nic nie przekłamie tego meczu bardziej niż jego skrót z najciekawszymi akcjami. Kto będzie polegał tylko na nim, najpewniej odniesie wrażenie, że spotkały się wyrównane zespoły i żaden z nich nie miał wyraźnej przewagi. Nie doceni przez to sukcesu Rakowa Częstochowa we właściwy sposób. W takim skrócie znalazłaby się oczywiście bramka Andrzeja Niewulisa, a poza tym dwie znakomite szanse Castro-Montesa w sytuacjach sam na sam z Vladanem Kovaceviciem, dobra akcja Rakowa w polu karnym zakończona uderzeniem Marcina Cebuli w środek bramki i po jednym mocnym strzale sprzed pola karnego: Rakowa przeleciał tuż nad poprzeczką, Gentu trafił prosto w Kovacevicia. Wychodzi mniej więcej remis. Niewulis trafił, Castro-Montes dwa razy zawiódł.

W skrótach meczu kibic nie zobaczy jednak jaką kontrolę nad meczem mieli zawodnicy Gentu, jak łatwo przyjmowali piłkę, jak długo się przy niej utrzymywali, jak wymieniali kolejne podania wokół pola karnego i jak agresywnym pressingiem wymuszali kolejne błędy obrońców i pomocników Rakowa Częstochowa. W skrótach nie ma też czasu, by pokazać tych kilkanaście akcji, które całkiem nieźle się zapowiadały, ale na koniec brakowało w nich dokładnego podania albo celnego strzału. Słowem - jakość piłkarska była zdecydowanie po stronie Belgów. Ale żaden to zarzut do zawodników Rakowa. Raczej próba podkreślenia, jak wielkim osiągnięciem jest to jednobramkowe zwycięstwo.

Gent jest bowiem rywalem dużo trudniejszym niż wyeliminowany przed tygodniem Rubin Kazań. Najbardziej uderzające (myślę, że dla samych piłkarzy Rakowa przede wszystkim) było to, jak mało mieli czasu i miejsca na podjęcie decyzji, co zrobić z piłką. W meczach Ekstraklasy mogą ją przyjąć i sekundę czy dwie pomyśleć, co z nią zrobić. Przeciwko Gentowi tego czasu im brakowało. Stąd tak wiele niecelnych podań Mateusza Wdowiaka, stąd tak słaby występ Iviego Lopeza, stąd tak dużo strat w środku pola. Ale za to właśnie kochamy futbol, że czasami drużyna słabsza na papierze, wygrywa na boisku. A w ostatnich tygodniach Raków Częstochowa w tym się wyspecjalizował.

Emocjonująca końcówka. Raków Częstochowa bronił się w dziesiątkę

Kluczowa była 64. minuta, gdy żaden piłkarz nie dopadł do podanej z rzutu rożnego piłki. Sunęła po ziemi, ale obrońcy Gentu nie zdołali jej wybić. W zamieszaniu trącił ją Gutkovskis, a ta szczęśliwie trafiła pod nogi Niewulisa, który oddał sytuacyjny strzał. Był to drugi celny strzał Rakowa w tym meczu. I ostatni, bo przez pozostałe pół godziny polski zespół głównie się bronił. Mądrze, ambitnie, nie rozpaczliwie i ofiarnie. To cieszy. Na boisku nie było już Zorana Arsenicia, który w 22. minucie prawdopodobnie złamał rękę, ale i bez niego cały blok defensywny funkcjonował bardzo dobrze. A gdy już pojawiły się większe przestrzenie, Raków agresywnie ruszał do przodu. Wprowadzony na boisko Vladislavs Gutkovskis, bohater meczu z Rubinem Kazań, wygrywał pojedynek za pojedynkiem. Na nim opierała się niemal każda kontra wicemistrzów Polski. Grał o połowę krócej niż Sebastian Musiolik, ale dał zespołowi dużo więcej.

Do końca meczu obraz gry się nie zmieniał: piłkarze Gentu częściej mieli piłkę, ale niewiele z tego wynikało. Kilka razy tętno kibiców Rakowa jednak przyspieszyło, bo Laurent Depoitre wyprzedzał Niewulisa albo Giorgi Chakvetadze zaczynał dryblować, ale na strachu się kończyło, bo zawsze jeden z obrońców zdążył w porę zareagować. Jak to w pucharowych meczach Rakowa bywa, w końcówce nie brakowało emocji: przewaga Gentu rosła, a Wiktor Długosz wprowadzony na boisko kilka minut wcześniej, nie mógł się z niego podnieść. Konieczna była zmiana. A problem polegał na tym, że Marek Papszun wszystkie już wykorzystał. Raków przez ostatnie kilkanaście minut bronił więc w dziesiątkę. "Pięć - trzy - dwa!" - wykrzykiwał nowe ustawienie trener Rakowa. Trudno jednak było dostrzec to na boisku. Rządził chaos. Zamieszanie wokół pola karnego było bowiem tak duże, że formacje obu zespołów zlewały się w jedną. Ale z tym też obrońcy Rakowa sobie poradzili i utrzymali prowadzenie do końca.

Ambicja, wola walki, determinacja i wszystkie inne określenia dotyczące zaangażowania były po stronie Rakowa. Lepsi piłkarsko byli zawodnicy Gentu. Jeżeli Marek Papszun zdoła zaszczepić w swoich piłkarzach większy spokój, w rewanżu powinno być jeszcze lepiej. Gra może wtedy dorównać bardzo dobremu wynikowi. Bo w to, że Raków pojedzie do Belgii dobrze przygotowany taktycznie i odpowiednio zmotywowany - nie mamy żadnych wątpliwości. Nie ma przypadku w tym, że w europejskich pucharach nie stracił bramki od 510 minut, co jest wyczynem wręcz niewiarygodnym.