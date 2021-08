Kapitalny debiut Puchacza w nowym klubie. Piękna asysta Polaka w el. LKE [WIDEO]

Klub ze stolicy Niemiec był jedną z najbardziej pozytywnych niespodzianek w ubiegłym sezonie Bundesligi. Dzięki zwycięstwu 2:1 nad RB Lipsk w ostatniej kolejce Union Berlin zyskał możliwość wzięcia udziału w kwalifikacjach do premierowej edycji Ligi Konferencji Europy.

Ładna asysta Tymoteusza Puchacza w debiucie

Drużyna z Berlina o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy walczy z fińskim KuPS. Choć dla niemieckiego zespołu jest to pierwszy występ w europejskich pucharach od 20 lat, to właśnie ekipa trenera Ursa Fischera jest faworytem.

Potwierdziło się to już w siódmej minucie. Tymoteusz Puchacz w swoim stylu bardzo ładnie wyprowadził akcję lewą stroną boiska, a następnie zagrał w pole karne, gdzie Taiwo Awoniyi dał prowadzenie klubowi ze stolicy Niemiec.

Dla Tymoteusza Puchacza jest to premierowy występ w barwach nowego klubu po letnim transferze z Lecha Poznań. W dwóch dotychczasowych meczach Unionu w tym sezonie 22-latek siedział jedynie na ławce rezerwowych. Drugi z Polaków w berlińskim klubie Paweł Wszołek ponownie znalazł się poza kadrą.

AKTUALIZACJA: Union Berlin bardzo szybko rozprawia się z przeciwnikiem. Po 31. minutach niemiecki zespół prowadzi już 3:0, a do siatki trafili Max Kruse i ponownie Taiwo Awoniyi.