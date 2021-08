Jest skład Legii na mecz ze Slavią. Michniewicz odkrył karty

Legia Warszawa ma szansę zakwalifikować się do fazy grupowej Ligi Europy po raz pierwszy od sześciu lat. W sezonie 2015/16 Wojskowi znaleźli się w grupie D z Napoli, FC Midtjylland i FC Brugge. Z dorobkiem czterech punktów zajęli w niej ostatnie miejsce. Rok później Legia grała w fazie pucharowej Ligi Europy (po odpadnięciu z Ligi Mistrzów). Tam z kolei przegrała 0:1 w dwumeczu z Ajaxem Amsterdam.

REKLAMA

Zobacz wideo "Niewielu polskich trenerów aż tak gruntownie analizuje swoich rywali, jak Michniewicz"

Nominacje UEFA dla piłkarza roku. Lewandowski i Messi poza czołową trójką!

W dwóch ostatnich sezonach Legia dwukrotnie przechodziła do czwartej rundy eliminacji do Ligi Europy. W sezonie 2019/20 nie dała rady w dwumeczu z Rangersami (0:0 i 0:1), zaś przed rokiem przegrała z Karabachem Agdam 0:3 (z powodu pandemii rozgrywano tylko jedno spotkanie).

Skład Legii Warszawa na mecz ze Slavią Praga

Czesław Michniewicz powołał do gry następującą jedenastkę:

Artur Boruc - Juranović, Rose, Wieteska, Nawrocki, Mladenović - Skibicki, Martins, Lopes, Luquinhas - Pekhart

Skład Slavii Praga:

Kolar - Dorley, Zima, Holes, Bah - Hromada, Traore, Sima, Stanciu, Masopust - Schranz

Legia - Slavia. Droga obu drużyn do trzeciej rundy eliminacji

Zmagania w eliminacjach do europejskich pucharów Legia zaczęła od rywalizacji w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Po wyeliminowaniu mistrza Norwegii FK Bodø/Glimt (3:2 i 2:0), a następnie estońskiej Flory Tallinn (2:1 i 1:0), w trzeciej rundzie mocniejsze okazało się Dinamo Zagrzeb (0:0 i 0:1).

Dominik Furman wypada z gry. Surowa kara za brutalny atak

Podobną drogę przeszła drużyna ze stolicy Czech, choć w eliminacjach do Ligi Mistrzów rozegrała tylko jeden dwumecz. W trzeciej rundzie mocniejszy okazał się węgierski Ferencvaros, który po zwycięstwie 2:0 u siebie i porażce 0:1 na wyjeździe awansował do czwartej rundy. Slavia z kolei "spadła" do eliminacji do Ligi Europy.