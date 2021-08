Są składy na mecz Raków - Gent. Bohater z Kazania na ławce. Papszun wybrał

Raków Częstochowa w wielkim stylu wyeliminował w III rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy faworyzowany Rubin Kazań. W pierwszym spotkaniu rozgrywanym na stadionie w Częstochowie padł remis 0:0, ale już w drugim spotkaniu rozgrywanym w Rosji drużyna Marka Papszuna triumfowała 1:0 po golu Vladislavsa Gutkovskisa w dogrywce.

W ostatniej - IV rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy rywalem Rakowa będzie belgijski KAA Gent. Belgijski zespół w poprzedniej rundzie okazał się minimalnie lepszy od łotewskiego RFS Ryga. W pierwszym spotkaniu rozgrywanym w Belgii padł remis 2:2. Na Łotwie lepsi okazali się piłkarze Gentu, którzy zwyciężyli 1:0.

- Sporo meczów Rakowa kończyło się wynikiem 0:0, co również oznacza, że bramkarz dobrze wykonuje robotę. No cóż, musimy się na niego solidnie przygotować... Natomiast wciąż mam w Polsce znajomych i opowiadali mi o Rakowie ciekawe rzeczy. Że to odkrycie polskiej ekstraklasy w ostatnich sezonach, że to klub budowany bardzo sensownie, wiedzący co i jak ma grać. Łatwo zatem nie będzie - powiedział Vadis Odjidja-Ofoe, były pomocnik Legii Warszawa, a obecnie piłkarz KAA Gent.

W czwartek, na godzinę przed meczem z KAA Gent Marek Papszun ogłosił skład, w jakim Raków wyjdzie na boisko od 1. minuty. W drużynie gospodarzy od początku zagrają między innymi Ivi Lopez, Marcin Cebula oraz Sebastian Musiolik. Mecz na ławce zacznie za to Vladislavs Gutkovskis.

Skład Rakowa Częstochowa: Kovacević - Tudor, Niewulis, Arsenić - Wdowiak, Papanikolaou, Poletanović, Kun - Lopez, Cebula - Musiolik.

W drużynie KAA Gent od pierwszej minuty zobaczymy natomiast Vadisa Odjidję-Ofoe

Skład KAA Gent: Bolat - Hanche-Olsen, Ngadeu-Ngadjui, Okumu - Castro-Montes, Odjidja-Ofoe, Hjulsager, de Sart, Fortuna - Depoitre, Tissoudali.