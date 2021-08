Wielki skandal w Pucharze Ukrainy! Sędzia został zaatakowany po meczu [WIDEO]

Zobacz wideo Łukasz Fabiański żegna się z reprezentacją Polski. "Ten mecz może oprawić w ramkę"

To był pojedynek 1/32 finału Pucharu Ukrainy. Olimpija Sawynci zmierzyła się przed własną publicznością z FC Vovchansk. Gospodarze zagrali w tych rozgrywkach dzięki temu, że w ubiegłym sezonie wygrali Pucharu Ukrainy wśród amatorów. Teraz goście zwyciężyli 1:0, a zwycięską bramkę zdobyli w 80. minucie. Rzut karny wykorzystał Ivan Pets.

Skandaliczne sceny po meczu Pucharu Ukrainy. Sędzia zaatakowany

Po końcowym gwizdku na stadionie mogącym pomieścić 500 osób doszło do niecodziennych sytuacji. Najpierw bramkarz gospodarzy Oleksiy Kazakov z wściekłością mocno kopnął piłkę w kierunku sędziego, ale w niego nie trafił, tylko w kolegę z drużyny. Arbiter wymownie tylko spojrzał w jego kierunku i zaczął dyskutować z zawodnikami Olympiji Sawynci. Jeden z graczy gospodarzy Oleksandr Garbar podszedł do sędziego i go odepchnął.

To był jednak tylko początek skandalicznego zachowania. Chwilę później na boisko wbiegł trener gospodarzy i uderzył arbitra w twarz. Potem zaczął go przepychać, szarpać. Dołączył się do niego znów Garbar i też szarpał arbitra. Rozjemcy tego pojedynku udało się uwolnić i udać do szatni.

