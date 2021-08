Znamy ekipę Cezarego Kuleszy! To oni będą rządzić PZPN-em

Cezary Kulesza został nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej po tym, jak zagłosowało na niego 92 ze 118 delegatów: na jego jedynego kontrkandydata, Marka Koźmińskiego, oddano 23 głosy.

Cezary Kulesza: Dziękuję za zaufanie

- To najważniejsze wydarzenie w moim życiu. Dziękuję za zaufanie. Piłka nożna to sport, który łączy Polaków. Zapraszam do współpracy wszystkich tych, którzy mają na sercu dobro polskiej piłki. Potrzebujemy zmian, żeby się rozwijać. Dziękuję wszystkim za oddane głosy, obiecuję ciężką pracę. Proszę o wsparcie, bo łączy nas piłka - powiedział Kulesza po wyborze na prezesa.

Następnie nowy prezes PZPN przedstawił trzy rekomendacje na wiceprezesów związku: postawił na Macieja Mateńkę (Zachodniopomorski ZPN) na wiceprezesa ds. szkoleniowych, Henryka Kulę (Śląski ZPN) na wiceprezesa ds. organizacyjno-finansowych, a także Mieczysława Golbę (Podkarpacki ZPN) na wiceprezesa ds. zagranicznych.

Wcześniej kluby ekstraklasy i pierwszej ligi wybrały kandydata na wiceprezesa ds. piłkarstwa profesjonalnego Wojciecha Cygana (Raków Częstochowa), a prezesi wojewódzkich związków piłki nożnej wiceprezesa ds. piłkarstwa amatorskiego Adama Kaźmierczaka (Łódzki ZPN). Wszystkie kandydatury zostały przegłosowane przez delegatów.

Następnie wybrano także 18 członków zarządu PZPN, a także siedmiu członków komisji rewizyjnej. Inne funkcje, w tym m.in. sekretarz generalny i przewodniczący Kolegium Sędziów zostaną przydzielone na pierwszym posiedzeniu nowego zarządu związku.

Oto lista współpracowników Cezarego Kuleszy na kadencję 2021-25:

Wiceprezesi PZPN:

Wiceprezes ds. piłkarstwa profesjonalnego - Wojciech Cygan (Raków Częstochowa)

Wiceprezes ds. piłkarstwa amatorskiego - Adam Kaźmierczak (Łódzki ZPN)

Wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych - Henryk Kula (Śląski ZPN)

Wiceprezes ds. zagranicznych - Mieczysław Golba (Podkarpacki ZPN)

Wiceprezes ds. szkoleniowych - Maciej Mateńko (Zachodniopomorski ZPN)

Zarząd PZPN:

Zbigniew Bartnik (Lubelski ZPN), Wojciech Cygan (jako przyszły wiceprezes ds. piłkarstwa profesjonalnego, Raków Częstochowa), Tomasz Garbowski (Opolski ZPN), Mieczysław Golba (Podkarpacki ZPN), Marcin Janicki (kandydat I ligi, prezes Pierwszej Ligi Piłkarskiej), Adam Kaźmierczak (Łódzki ZPN), Karol Klimczak (kandydat ekstraklasy, Lech Poznań), Sławomir Kopczewski (Podlaski ZPN), Henryk Kula (Śląski ZPN), Tomasz Lisiński (kandydat I ligi, Odra Opole), Maciej Mateńko (Zachodniopomorski ZPN), Radosław Michalski (Pomorski ZPN), Eugeniusz Nowak (Kujawsko-Pomorski ZPN), Sławomir Pietrzyk (Mazowiecki ZPN), Robert Skowron (Lubuski ZPN), Jakub Tabisz (kandydat ekstraklasy, Cracovia), Paweł Wojtala (Wielkopolski ZPN)

Komisja Rewizyjna:

Jarosław Bryś (Śląski ZPN), Zdzisław Czyrka (Lubuski ZPN), Artur Jankowski (Zagłębie Lubin), Grzegorz Jaworski (Piast Gliwice), Tomasz Salski (ŁKS Łódź), Wojciech Sokołowski (Podkarpacki ZPN), Waldemar Trochimiuk (Mazowiecki ZPN).