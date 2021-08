Deklasacja! Cezary Kulesza nowym prezesem PZPN!

Jak pisaliśmy przed zgromadzeniem, Cezary Kulesza mógł czuć się pewny wygranej, licząc na aż od 98 do 102 głosów delegatów środowego zjazdu, których łącznie będzie 118. To oznacza, że Markowi Koźmińskiemu miało pozostać zaledwie od 16 do 20 głosów.

Zobacz wideo Boniek podsumował występ kadry na Euro 2020. "Główny wniosek? Prezes jest bezbłędny"

Im bliżej zjazdu, tym przewaga Kuleszy nad Koźmińskim była większa. Jeszcze miesiąc temu pochodzący z Białegostoku Kulesza mógł liczyć na około 80-82 głosy. Tydzień temu było tych głosów ponad 90, a na godziny przed głosowaniem liczba delegatów, którzy oddadzą głos na wciąż aktualnego wiceprezesa PZPN ds. piłkarstwa profesjonalnego, oscylowała wokół setki.

Cezary Kulesza dostał aż 92 głosy w wyborach na prezesa PZPN

Niespodzianki nie było. Następcą Zbigniewa Bońka, który na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym został mianowany honorowym prezesem związku, został Cezary Kulesza. To właśnie on będzie nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej przez najbliższe cztery lata.

Kulesza otrzymał od zebranych delegatów 92 głosy, podczas gdy jego rywal Marek Koźmiński zaledwie 23.

- To najważniejsze wydarzenie w moim życiu. Dziękuję za zaufanie. Piłka nożna to sport, który łączy Polaków. Zapraszam do współpracy wszystkich tych, którzy mają na sercu dobro polskiej piłki. Potrzebujemy zmian, żeby się rozwijać. Dziękuję wszystkim za oddane głosy, obiecuję ciężką pracę. Proszę o wsparcie, bo łączy nas piłka - powiedział po wyborze na prezesa

Kim jest Cezary Kulesza, nowy prezes PZPN?

Dwa miesiące temu Kulesza zrezygnował ze stanowiska prezesa Jagiellonii, bo zdecydował, że będzie kandydował na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. - Nadszedł czas, by zrobić krok w przód. Dlatego tak: odchodzę z klubu. Rezygnuję z Jagiellonii Białystok, startuję w wyborach. Każdy liczy szable, poprzeczka jest zawieszona wysoko, ale wciąż są w polskiej piłce kwestie do poprawy - mówił wówczas. W zarządzie PZPN Kulesza był już od dziewięciu lat, a pięć lat temu został wiceprezesem ds. piłkarstwa profesjonalnego. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Ekstraklasy S.A.

- Myślę, że trzeba będzie przede wszystkim skupić się na sporcie młodzieżowym. Musimy położyć większy nacisk na kwestie szkolenia. To PZPN musi być liderem w tym obszarze. Wiem, że w ciągu roku się tego nie zrobi. Niektórzy myślą, że jak przychodzi nowy prezes, to zaraz reprezentacja zacznie wszystko wygrywać. Od razu. Tak to niestety nie działa. Uważam też, że trzeba tworzyć programy wsparcia dla małych klubów i klubików, które stanowią podstawę naszej piłkarskiej piramidy, to tam wychowywali się i wychowują przyszli reprezentanci Polski. Ważne jest też, aby poprawić szkolenie naszych trenerów. Mamy zdolnych trenerów, ale trzeba popracować nad tym, aby byli jeszcze lepsi, doceniani również za granicą. W tym obszarze jest duża praca do wykonania - powiedział Cezary Kulesza w rozmowie ze Sport.pl, tłumacząc, co chce zmienić w polskiej piłce.

